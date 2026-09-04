España

Embalses España: la reserva de agua bajó este viernes 4 de septiembre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,88 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

La situación de los embalses de agua en España (EFE)
La situación de los embalses de agua en España (EFE)
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Los embalses de agua en España tienen una capacidad de 56.043 hm3, sin embargo, actualmente se encuentra un 64,01 % llenó, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

De acuerdo con estos datos oficiales, la capacidad hídrica en el país bajó en los últimos siete días.

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El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: viernes 4 de septiembre de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 35.875 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 64,01 %.

Variación de hace una semana: -495 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,88 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 33.235 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 59,30 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)

Andalucía: 73,09%.

Aragón: 52,68%.

Asturias: 66,45%.

C. Valenciana: 41,77%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 44,08%.

Castilla-La Mancha: 60,16%.

Cataluña: 71,69%.

Comunidad de Castilla y León: 59,92%.

Extremadura: 67,95%.

Galicia: 64,13%.

Murcia: 25,00%.

Navarra: 39,65%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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