IlloJuan pone fecha a su posible boda con Lola Índigo: “El año que viene seguramente”

IlloJuan y Lola Índigo en Tenerife (INSTAGRAM).

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La relación entre IlloJuan y Lola Índigo podría estar a punto de dar un nuevo paso. El streamer malagueño ha sorprendido a sus seguidores al hablar abiertamente sobre sus planes de futuro y deslizar que el próximo año podría pasar por el altar junto a la cantante. Aunque ninguno de los dos ha anunciado oficialmente un compromiso, sus palabras han bastado para disparar las especulaciones.

Todo ocurrió durante uno de sus últimos directos, mientras el creador de contenido comentaba las bodas que tiene previstas en su entorno. IlloJuan reconoció que no está acostumbrado a tener tantos enlaces a su alrededor: “Rarísimo que yo tuviera tres bodas en un año, ya está empezando la rueda”.

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Fue entonces cuando, casi de manera espontánea, hizo referencia a su propia relación. “Tengo tres. El año que viene tengo otra... y la mía pues el año que viene seguramente”, afirmó ante la sorpresa de quienes seguían la retransmisión. Una frase que, pese a estar pronunciada en un contexto distendido, apunta a que la posibilidad de una boda con la granadina podría formar parte de unos planes no muy lejanos.

Lola Índigo e IlloJuan, en una fotografía de las redes sociales.

Una relación cada vez más consolidada

IlloJuan y Lola Índigo hicieron pública su relación a finales de 2025 y, desde entonces, ambos han ido mostrando progresivamente más detalles de su vida juntos. Aunque durante los primeros meses optaron por mantener una mayor discreción, las apariciones compartidas se han vuelto cada vez más habituales.

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Una de las últimas escenas que llamó la atención de sus seguidores fue su aparición conjunta en un stream, donde además presentaron a Kero, su mascota. Y, hace unos días, unas imágenes de ambos como invitados a una boda han vuelto a alimentar las redes sobre la solidez de su noviazgo.

La pareja también habría dado pasos importantes en el ámbito personal. Ambos ya conocen a sus respectivas familias y han compartido grandes viajes como el de este verano a Japón, mientras que el streamer ha manifestado en distintas ocasiones su intención de reducir el ritmo de trabajo y apostar por una vida más tranquila.

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En este contexto, la posibilidad de que Lola Índigo forme parte de esa nueva etapa cobra todavía más fuerza. Eso sí, por el momento ninguno de los dos ha confirmado públicamente ni un compromiso ni que exista una fecha para el enlace.

IlloJuan y Lola Índigo en La Velada VI (YOUTUBE).

El mensaje de Lola Índigo que refleja su complicidad

La buena sintonía entre ambos también queda patente en las palabras que se dedican públicamente. Antes de que IlloJuan participara en La Velada del Año, la cantante quiso compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales para poner en valor el esfuerzo de su pareja durante los meses previos al combate.

“Ha sido increíble estar a tu lado y verte crecer y trabajar en ti mismo con tanta disciplina y tanto amor”, escribió Lola Índigo, destacando especialmente la constancia que había demostrado durante su preparación. La artista también aseguró que había visto cómo se superaba tanto en los momentos buenos como en aquellos más complicados. “Tienes el corazón más grande del mundo” y “estoy muy orgullosa de ti” fueron otras de las declaraciones que dedicó al malagueño.

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