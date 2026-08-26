Nepal busca a decenas de desaparecidos tras una violenta riada llegada del Tíbet

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Katmandú, 26 ago (EFE).- Una enorme riada golpeó este miércoles pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas en el distrito nepalí de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet, y las autoridades tratan de determinar el paradero de decenas de personas que podrían haber quedado atrapadas por las aguas.

La repentina avenida de agua llegó hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde el lado tibetano y golpeó con especial fuerza las zonas de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

Las autoridades nepalíes señalaron que la crecida no fue causada por las lluvias y que su origen aún no ha sido determinado, aunque entre las posibilidades se contempla un desbordamiento o ruptura de un lago glaciar en el Tíbet.

Los primeros informes apuntan a que entre 30 y 40 conductores y decenas de agentes de policía podrían estar desaparecidos, pero las cifras todavía no han podido ser verificadas.

A ellos se suma un grupo de 50 peregrinos con el que una agencia de viajes perdió el contacto cuando se dirigía hacia la frontera.

El director de Himalayan Glacier, Sagar Pandey, explicó a EFE que el grupo está compuesto por 40 estadounidenses y canadienses de origen indio y diez nepalíes, pero por el momento se desconoce si se encontraban en la zona directamente afectada.

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Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad para las operaciones de búsqueda y rescate, mientras evalúan los daños causados en infraestructuras y asentamientos.

El presidente de la Asociación de Operadores Aéreos de Nepal y propietario de Kailash Helicopters, Pratap Jung Pandey, dijo a EFE que efectivos de rescate de la Fuerza Armada de Policía se desplazan desde Katmandú hacia Rasuwa en helicóptero.

Las autoridades pidieron además a los habitantes de las zonas situadas río abajo que se alejen de las riberas y permanezcan preparados para evacuar ante la posibilidad de nuevas crecidas.

La inundación ha afectado gravemente a este corredor fronterizo, uno de los principales pasos terrestres entre Nepal y China y una ruta utilizada también por peregrinos y turistas que viajan hacia el Tíbet.