España
Agregar Infobae enGoogle

Embalses España: la reserva de agua bajó este 25 de agosto

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Guardar

El Boletín Hidrológico Peninsular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) reportó que actualmente los embalses de agua en España se encuentran a 66,21 %de su capacidad.

Esto implica que la captación de este recursos hídrico en el país bajó en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

España cuenta con una red de embalses que juega un papel estratégico en la regulación y almacenamiento del agua, por lo que su constante monitoreo es de vital importancia debido al impacto de este recurso desde la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

PUBLICIDAD

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: martes 25 de agosto de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 37.107 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 66,21 %.

Variación de hace una semana: -997 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,78 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 34.734 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 61,98 %.

Así están los embalses en España

Los embalses de agua están a su 66,21 % de capacidad (Reuters)
Los embalses de agua están a su 66,21 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 74,92%.

Aragón: 57,30%.

Asturias: 70,18%.

C. Valenciana: 44,33%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 51,42%.

Castilla-La Mancha: 61,67%.

Cataluña: 74,51%.

Comunidad de Castilla y León: 62,34%.

Extremadura: 69,19%.

Galicia: 66,09%.

Murcia: 25,68%.

Navarra: 46,32%.

Tips para ahorrar agua en el jardín

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el jardín.

PUBLICIDAD

En España, las viviendas unifamiliares con jardín consumen entre 2 y 5 veces más agua que los pisos. El jardín suele ser, por tanto en un gran consumidor de agua. Pero hay soluciones para evitarlo.

Una de las opciones más evidentes para reducir el consumo de agua en el jardín es utilizar plantas que tengan requerimientos de riego modestos o que, simplemente, no tengan requerimiento de riego alguno una vez hayan arraigado bien. Esto no significa que

tengamos que llenar el jardín de cactus y chumberas. En realidad la mayoría de las especies utilizadas tradicionalmente en nuestros jardines (árboles, arbustos y matas mediterráneos) son muy poco exigentes en riego.

Normalmente, más de las dos terceras partes del agua empleada en un jardín se dedica a mantener el césped. Por ello no es exagerado decir que el césped es el gran consumidor de agua de nuestros modernos jardines. Por ello, limitar su extensión es la forma más segura y efectiva de recortar el gasto de agua.

Recubriendo superficies del jardín con materiales naturales como piedras o gravas cortezas de árbol se reducen mucho los gastos de agua a la vez que se logran agradables efectos estéticos. Los recubrimientos impiden el calentamiento excesivo del suelo, protegen contra el viento y la erosión, evitan la aparición de malas y hierbas y facilitan la ocultación de los sistemas de riego.

Los sistemas de riego localizado suministran el agua a las plantas mediante “goteros” que riegan a baja presión. Estos sistemas permiten aportar a cada planta la cantidad exacta que necesita y evita pérdidas de agua por evaporación. Por ello utilizan entre la mitad y la cuarta parte del agua que requeriría un riego por aspersión.

El agua de lluvia que cae sobre tejados y patios puede aprovecharse para el riego del jardín. Una vez recogida por los canalones o por el drenaje de los patios puede ser conducida a un pequeño depósito donde se almacenará para luego poder regar.

Un pequeño depósito semienterrado resulta ideal para almacenar agua de lluvia, aunque también podemos utilizar otros recipientes improvisados, desde un tonel a un bidón o una vieja bañera. Conviene colocar el depósito en una zona alta de la parcela, para poder regar por gravedad.

Riegue en las horas más frescas del día, así evitará perdidas por evaporación y daños a las plantas. Además, recuerda que el riego excesivo hace que las plantas sean menos resistentes a la sequedad y más sensibles a las enfermedades.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuándo se cobra la pensión de agosto de 2026: bancos como CaixaBank, Santander, BBVA e ING adelantan el pago

Las entidades aplican calendarios distintos para anticipar a sus clientes el dinero de la Seguridad Social

Cuándo se cobra la pensión de agosto de 2026: bancos como CaixaBank, Santander, BBVA e ING adelantan el pago

La psicología lo confirma: estos 4 hábitos reducen tu bucle de pensamiento

Prestar una atención excesiva a ciertos pensamientos puede desgastarnos mentalmente, alerta el psiquiatra Javier Quintero

La psicología lo confirma: estos 4 hábitos reducen tu bucle de pensamiento

Un tornado con vientos de más de 100 km/h arranca tejados de varias viviendas en Carcassonne, sur de Francia, y deja al menos 41 heridos

Para atender la situación, fueron movilizados 58 bomberos y 15 gendarmes, quienes se encargaron de evaluar los daños y brindar asistencia

Un tornado con vientos de más de 100 km/h arranca tejados de varias viviendas en Carcassonne, sur de Francia, y deja al menos 41 heridos

Felipe VI y la reina Letizia se reunirán con Emmanuel y Brigitte Macron en septiembre: todo lo que se sabe sobre la visita de Estado

El presidente de la República de Francia y su mujer pondrán rumbo a nuestro país el próximo 17 de septiembre en una visita que se lleva atrasando desde 2018, según ha informado ‘¡Hola!’

Felipe VI y la reina Letizia se reunirán con Emmanuel y Brigitte Macron en septiembre: todo lo que se sabe sobre la visita de Estado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un tornado con vientos de más de 100 km/h arranca tejados de varias viviendas en Carcassonne, sur de Francia, y deja al menos 41 heridos

Un tornado con vientos de más de 100 km/h arranca tejados de varias viviendas en Carcassonne, sur de Francia, y deja al menos 41 heridos

Ceuta trastoca el calendario de la remontada de Sánchez con presupuestos en juego, un decreto de vivienda y dos cara a cara con Trump

Diabetes, tensión arterial, tobillos con tornillos... La Policía ignora a los jueces y evita incorporar a la Escuela de Ávila a alumnos con sentencias favorables excluidos en la prueba médica

Crisis de Ceuta: los hackers ‘Jabaroot’ cumplen su amenaza y filtran decenas de miles de nombres de la inteligencia marroquí

El Gobierno no se atreve a concretar el número de migrantes que siguen en Ceuta tras varios recuentos fallidos: Vivas y las ONG duplican las estimaciones

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la pensión de agosto de 2026: bancos como CaixaBank, Santander, BBVA e ING adelantan el pago

Cuándo se cobra la pensión de agosto de 2026: bancos como CaixaBank, Santander, BBVA e ING adelantan el pago

Una mujer belga recibe una pensión de tres países distintos, pero vive en una casa social: “Me gustaría disfrutar de mi jubilación sin preocuparme por la próxima factura”

Cobrar la pensión y seguir trabajando: así funciona la nueva jubilación activa en 2026 que abre la puerta a más trabajadores

El cerdo y el aceite de oliva conquistan fronteras: son los alimentos españoles que más se venden en el extranjero

José María Paez, perito: “Si vas a firmar un contrato para la compra de tu piso y ves una hoja blanca, no lo hagas”

DEPORTES

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid

Hjulmand vivió en el Sporting de Lisboa la misma situación que Julián: rumores de salida y la negativa del club antes de recalar en el Atlético de Madrid

El granizo obliga a cancelar la tercera etapa de la Vuelta a España: restaban solo 15 kilómetros para la meta

El refugio de Marc Cucurella en Madrid: está ubicada en una de las zonas más lujosas, casas de más de 4.000 euros/m² y vigilancia las 24 horas

Erola Jons, la influencer que ha protagonizado la primera polémica de La Vuelta a España: las incómodas preguntas a Pogacar