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Consejo General de la Abogacía pide no cuestionar la violencia machista ante auge de Vox

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Burgos, 9 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía de España, Marga Cerro, ha advertido este jueves de que la creciente presencia de Vox en los gobiernos no debe servir para cuestionar la violencia de género, que es algo "innegable" con más de 500 denuncias al día por malostratos de hombres a mujeres.

Preguntada por los periodistas sobre el impacto que puede tener en la lucha contra esta lacra social la presencia de Vox en las instituciones, Cerro ha dicho que no entiende que algunos cuestionen la violencia de género.

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En la apertura de la XIV Jornada de abogados y abogadas contra la violencia de género que reúne en Burgos a más de cien profesionales entre hoy y mañana, Cerro ha detallado que en el primer trimestre de 2026 se registraron 50.911 denuncias por violencia de género, un 6,4% más que en el mismo periodo del año anterior, y 45.220 de ellos tenían a una mujer como víctima.

Y ha añadido: "Que los niños y niñas son víctimas es algo que está amparado por la ley y la ley está para cumplirla".

Cuestionar esto es un "flaco favor" y una "contradicción", porque "si defienden a la infancia habrá que defenderla de todos los males", ha apostillado.

En el encuentro se abordan cuestiones como la protección integral de la infancia y la adolescencia, la responsabilidad civil en los delitos de violencia de género y contra la libertad sexual, las consecuencias de la ley de medidas de eficiencia del servicio público de Justicia y las nuevas cuestiones competenciales derivadas de la implantación de los tribunales de instancia.

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Marga Cerro ha explicado que se trata del principal foro de reflexión y formación de la abogacía especializada en violencia de género, una especialización extendida ya en toda España.

En este sentido, ha defendido la importancia de esa especialización en un contexto jurídico en constante transformación y ante la necesidad de acompañamiento a las víctimas.

“Detrás de cada denuncia hay mucho más que un procedimiento judicial, hay una persona que ha decidido dar el paso más difícil, puede haber hijos que también necesiten protección y un futuro que depende, en buena medida, de la respuesta que reciba desde ese primer momento”, ha precisado.

Por su parte, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha señalado que llevan años impulsando estas jornadas porque “son una fórmula de proteger a las víctimas”.

“Reunir a los principales especialistas del ámbito jurídico nos permite anticipar nuevos retos, intercambiar experiencias y seguir fortaleciendo una asistencia jurídica cada vez más especializada y de mayor calidad”, ha dicho. EFE

psb/grg/aam

(foto)

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