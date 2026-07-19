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Infantino se pierde el partido por el tercer puesto debido a las malas condiciones meteorológicas

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no pudo viajar a Miami para asistir al partido por el tercer puesto del Mundial que enfrentaba a las selecciones de Inglaterra y Francia debido a las malas condiciones meteorológicas en Nueva York.

"Hoy debería estar en Miami para el partido por la medalla de bronce entre Inglaterra y Francia. Pero por desgracia, las condiciones meteorológicas aquí no nos han permitido volar a Miami", comentó Infantino el pasado sábado en un vídeo grabado en el estadio de East Rutherford, cerca de Nueva York, donde se disputará el domingo la final entre España y Argentina.

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Infantino se encontraba en Nueva York para una comparecencia ante los medios junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el viernes. Varios vuelos con origen o destino en la ciudad fueron cancelados debido a las condiciones meteorológicas, lo que también obligó a España a cancelar su sesión de entrenamiento del sábado.

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