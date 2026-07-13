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La RAE lamenta el fallecimiento del académico Luis Goytisolo

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Madrid, 13 jul (EFE).- La Real Academia Española (RAE) ha lamentado esta noche el fallecimiento de su académico de número Luis Goytisolo, que ha muerto "este domingo 12 de julio en la localidad de Vimbodí, Tarragona, a los 91 años".

La RAE recuerda que Luis Goytisolo fue elegido académico el 24 de marzo de 1994, y que tomó posesión el 29 de enero de 1995 con el discurso titulado "El impacto de la imagen en la narrativa española contemporánea".

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"Le respondió -continúa la RAE-, en nombre de la corporación, Francisco Ayala" y añade que Goytisolo ocupaba el sillón C (mayúscula) fue vocal de la Junta de Gobierno de la RAE entre los años 2000 y 2002 y censor entre 2000 y 2008.

Entre su extensa obra sobresale, a juicio de la RAE, la tetralogía Antagonía —Recuento, Los verdes de mayo hasta el mar, La cólera de Aquiles y Teoría del conocimiento—. EFE

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