La minicasa de los ciclistas, una caravana de 52 kilos con cama de matrimonio y baño propio

Una bicicleta de paseo arrastra un remolque blanco tipo mini caravana por una carretera sinuosa con un paisaje de montañas verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bicicleta ya no es solo un medio de transporte para ir al trabajo, pasear por el campo o hacer ejercicio, sino también es un método para viajar. Por ello, ha surgido el cicloturismo, una forma de recorrer cientos de kilómetros a dos ruedas que ha ganado adeptos en los últimos años. Sin embargo, hay un inconveniente: viajar ligero implica renunciar a las comodidades. O no.

Las minicaravanas para bicicletas son el accesorio perfecto para todo aquel que busca viajar de forma cómoda y a la vez no pesada. Están pensadas como una alternativa para los viajeros que quieren un mayor resguardo y privacidad que los que ofrece una tienda de campaña común.

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No se presenta como una sustituta de las formas tradicionales de acampada, pero llega en un momento idóneo en el que hay una expansión del turismo activo, la movilidad sostenible y el ocio en la naturaleza. Este remolque busca una logística de alojamiento en ruta con una estructura compacta durante la circulación y más confortable una vez desplegada.

Una minicaravana de 52 kg con cama de matrimonio

La marca suiza Alpencamper quiere cambiar la idea de que viajar ligero implica renunciar a buena parte de las comodidades. Por ello, ha ideado la Eco Slide Out, una minicaravana para bicicletas que pesa apenas 52 kilos y que ofrece un nivel de confort poco habitual.

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Su principal atractivo es un sistema lateral deslizante inspirado en las autocaravanas tradicionales. Durante la marcha mantiene una anchura inferior al metro para facilitar la circulación, pero una vez estacionada despliega uno de sus laterales para aumentar el espacio interior. El resultado es una cama de matrimonio de 140 centímetros de ancho y más de dos metros de largo, con espacio suficiente para instalar un pequeño baño portátil.

Su estructura está fabricada con aluminio y paneles compuestos con un aislamiento que permite mantener el peso contenido sin renunciar a una construcción rígida. Esto es una de las principales diferencias frente a las tiendas de campaña o los remolques textiles más habituales. Además, bajo el suelo también hay un compartimento de almacenamiento para transportar equipaje durante el recorrido.

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Otras caravanas para bicicletas también buscan su hueco

La Eco Slide Out no es la única propuesta que intenta llevar a cabo el concepto de “minicasas” al mundo de las bicicletas. Existen diferentes alternativas que también cumplen con el objetivo de viajar ligero sin perder comodidades.

Una de las alternativas más llamativas es BeTriton, un vehículo que combina un remolque, una pequeña embarcación y un alojamiento para dos personas. Puede remolcarse con una bicicleta eléctrica y cuenta con una cabina rígida, un panel solar y un diseño pensado para alternar recorridos por tierra y agua. Sin embargo, tiene un peso y una complejidad diferente a la citada anteriormente.

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El director recuerda que en caso de avería o accidente, el no uso de la V16 puede llevar a sanciones.

Otra minicaravana es la conocida como Wide Path Camper, desarrollada en Dinamarca. En este caso, apuesta por una estructura plegable que, una vez desplegada, ofrece un espacio para que duerman dos personas. Es un concepto que está consolidado entre los aficionados al cicloturismo, aunque es más voluminoso y pesado y recurre a paredes textiles en parte de la estructura.

También existen propuestas más experimentales y proyectos artesanales desarrollados sobre remolques de carga, un segmento que ha ido creciendo al calor del auge de las bicicletas eléctricas. La asistencia al pedaleo ha ampliado las posibilidades de remolcar cargas más pesadas, haciendo viables soluciones que hace unos años habrían sido demasiado exigentes para la mayoría de los usuarios.

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Un mercado que sigue siendo de nicho

Las minicaravanas para bicicleta siguen siendo un producto minoritario, pero reflejan una tendencia cada vez más evidente: trasladar parte del confort de las autocaravanas tradicionales al cicloturismo de larga distancia. La Eco Slide Out sobresale por combinar un peso relativamente contenido con una estructura rígida y un sistema de ampliación interior poco habitual, mientras que otras propuestas optan por priorizar la versatilidad, la ligereza o incluso la posibilidad de navegar.

Son soluciones pensadas para usuarios de bicicletas eléctricas o cicloturistas muy experimentados, pero demuestran que viajar sobre dos ruedas ya no implica necesariamente renunciar a dormir bajo un techo sólido.

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