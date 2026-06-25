España

La playa de Matalascañas estrena una ducha inteligente de pago que indigna a los vecinos

El Ayuntamiento de Almonte ha instalado un dispositivo en pruebas junto a la bajada del Hotel ON, que ahora funciona sin coste, para medir consumos y evaluar su aceptación antes de decidir si lo amplía

Guardar
Google icon
Bañistas hacen uso de unas las duchas de la playa. (Rocío Ruz / Europa Press)
Bañistas hacen uso de unas las duchas de la playa. (Rocío Ruz / Europa Press)

La playa de Matalascañas ha estrenado una ducha inteligente y de pago en una experiencia piloto con la que el Ayuntamiento de Almonte busca avanzar hacia un uso más sostenible y controlado del agua, una medida que ha abierto un debate inmediato sobre hasta dónde puede llegar el cobro de servicios públicos en uno de los principales destinos turísticos de la costa de Huelva.

La instalación está situada en la bajada a la playa del Hotel ON de Matalascañas, se encuentra en periodo de prueba y por ahora puede usarse gratis, aunque el sistema ya está preparado para activarse mediante pago y el consistorio no ha precisado todavía si el modelo se extenderá a otros puntos del litoral de la urbanización.

PUBLICIDAD

Según Doñana Actual, la denominada ducha inteligente ha sido desarrollada por los ingenieros locales Luis Breña y Curro Moreno dentro de un proyecto piloto de gestión hídrica inteligente. En la iniciativa colaboran Ohm Solutions, Novoinox, ON Hotels Group y el Ayuntamiento de Almonte.

Vista de la playa de la Torre de la Higuera en Matalascañas. (Rocío Ruz / Europa Press)
Vista de la playa de la Torre de la Higuera en Matalascañas. (Rocío Ruz / Europa Press)

El sistema permite controlar el consumo, registrar usos y optimizar la gestión de un recurso especialmente sensible en la temporada de mayor afluencia a la playa. Sus impulsores sostienen que la tecnología puede ayudar a evitar derroches y medir con mayor precisión cómo se utilizan estos servicios en las zonas de baño.

PUBLICIDAD

El medio recoge además que durante los próximos días los visitantes podrán conocer de cerca el funcionamiento del sistema y “aportar sus valoraciones, fundamentales para continuar perfeccionando una propuesta que aspira a convertirse en una referencia de innovación aplicada a los servicios de playa”. En ese mismo espacio municipal se presenta la iniciativa como un ejemplo de colaboración entre empresa privada, conocimiento técnico y apoyo institucional.

La ducha reabre el debate sobre pagar por servicios en la playa

El rechazo social se ha concentrado en la posibilidad de que ducharse tras el baño deje de ser gratuito. Entre los comentarios más repetidos en TikTok junto a videos del nuevo sistema figuran frases como “Lo siguiente será cobrarte por entrar en la playa”, “Ya pagamos suficientes impuestos” o “Al final van a poner peaje para bañarse”.

Otros usuarios han ironizado con que lavarse la arena “va a ser un lujo” o que “cada verano aparece una nueva tasa”. La mayor parte de las críticas apuntan a la sensación de que servicios públicos básicos empiezan a quedar sujetos a pago.

También han aparecido posiciones favorables. Algunos usuarios defienden que quien use la ducha contribuya a sufragar su mantenimiento y ven razonable implantar fórmulas de ahorro en un contexto de sequía; uno de los comentarios citados en la red social resume esa postura: “Si sirve para ahorrar agua, me parece bien”.

Temas Relacionados

DoñanaHuelvaAndalucíaEspaña SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Melendi se muda a La Finca tras vender su chalet de 4.000 metros: un alquiler de 25.000 euros al mes y máxima seguridad

El cantante ha vendido la vivienda en la que residía con su familia y se ha mudado temporalmente a una de las urbanizaciones más exclusivas de España

Melendi se muda a La Finca tras vender su chalet de 4.000 metros: un alquiler de 25.000 euros al mes y máxima seguridad

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido así a las menciones que el presidente del Gobierno hizo ayer sobre su novio mientras se defendía de los casos judiciales que afectan al PSOE y a su entorno

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 25 junio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 25 junio

Los hogares con menores ingresos son los que menos ahorran para complementar la pensión pública y los que más lo necesitarán en la jubilación

Solo el 47% de los hogares con ingresos inferiores a 1.000 euros ve sentido en ahorrar para la jubilación, frente al 72% de los que superan los 3.000 euros mensuales, según una encuesta de Funcas

Los hogares con menores ingresos son los que menos ahorran para complementar la pensión pública y los que más lo necesitarán en la jubilación

El Congreso aprueba castigar con pena de prisión las terapias de conversión con la abstención del PP y el ‘no’ Vox

La ministra de Igualdad califica la votación de “día histórico”. PP acusa al Gobierno de “instrumentalizar” una ley “tan necesaria como corrompida”

El Congreso aprueba castigar con pena de prisión las terapias de conversión con la abstención del PP y el ‘no’ Vox
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

El Congreso aprueba castigar con pena de prisión las terapias de conversión con la abstención del PP y el ‘no’ Vox

Junts apoya la moción del PP para exigir a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza

Zapatero pide al juez la “nulidad general” de la investigación en su contra y que se excluyan del procedimiento “todas las evidencias obtenidas en las entradas y registros”

El juez Calama investigará las filtraciones de los datos privados de Zapatero ajenos al caso Plus Ultra

ECONOMÍA

Los hogares con menores ingresos son los que menos ahorran para complementar la pensión pública y los que más lo necesitarán en la jubilación

Los hogares con menores ingresos son los que menos ahorran para complementar la pensión pública y los que más lo necesitarán en la jubilación

Lejos de la paridad en el Ibex 35: 10 empresas cuentan con menos del 30% de mujeres en plantilla

Los españoles destinan un tercio de su presupuesto a los gastos de la vivienda y cada vez van menos a bares y restaurantes

Un CEO medio del IBEX gana en menos de cinco días lo que una persona de su plantilla cobra en todo un año

La Unión Europea ratifica definitivamente el pacto comercial con Trump que establece un techo del 15% para los productos comunitarios

DEPORTES

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Gessime Yassine, el nuevo diamante de Marruecos que selló la remontada ante Haití en el Mundial 2026

Qué partido del Mundial se retransmite hoy, jueves, gratis en televisión y a qué hora se juega en España

El único escenario en el que la selección española quedaría eliminada del Mundial 2026

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo