Sindicato Unificado de Policía eleva una queja a Interior y al CGPJ por el auto de Peinado

Madrid, 21 jun (EFE).- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) remitió anoche una queja al Ministerio del Interior y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las manifestaciones del juez Juan Carlos Peinado en el auto que envía a juicio a Begoña Gómez.

En un comunicado difundido este domingo, el SUP considera "profundamente injusto" que Peinado "proyecte sospechas sobre funcionarios policiales", después de que, en el auto, apuntase que los escoltas de Gómez podrían colaborar con una eventual fuga de la esposa del presidente del Gobierno.

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El SUP envió la queja a las 20:16 horas de ayer tanto al Ministerio del Interior, al Director General de la Policía y al CGPJ, cuya comisión permanente celebra una reunión extraordinaria este domingo para analizar el auto de Peinado tras una queja formulada por parte del ministro Fernando Grande-Marlaska.

Para este sindicato policial, "la coincidencia en la preocupación expresada desde distintos ámbitos institucionales" pone de manifiesto que no se trata de "una cuestión corporativa o sindical, sino ante la necesidad de preservar el prestigio, la credibilidad y la confianza pública en una institución esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho".

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En el comunicado, el SUP deja claro que no cuestiona la resolución judicial de Peinado sobre Gómez ni las medidas cautelares adoptadas ayer, y agrega que los escoltas "constituyen uno de los colectivos de mayor especialización y exigencia profesional dentro de la Policía Nacional". EFE