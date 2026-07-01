Espana agencias

Sumar presenta una única lista para renovar la dirección en la que no está la actual líder

Guardar
Google icon

Madrid, 1 jul (EFE).- El plazo de presentación de candidaturas para renovar la dirección de Movimiento Sumar ha finalizado con una única lista impulsada por críticos de la actual líder y encabezada por la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

La actual líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, no está en esta lista, según han informado a EFE fuentes de la candidatura, a pesar de que estuvieron en contacto con ella en los últimos días para ofrecerle que se integrara en algún puesto.

PUBLICIDAD

La candidatura de Barbero y Martínez es la única que ha sido registrada en el plazo de presentación de listas, que acabó el martes 30 de junio, por lo que ambas serán elegidas previsiblemente líderes del partido en la asamblea extraordinaria del próximo 11 de julio.

La actual líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, elegida en la asamblea de marzo de 2025 y cuestionada internamente por una mayoría de compañeros, no descartaba dar la batalla, pero finalmente no ha presentado una lista alternativa.

PUBLICIDAD

Fuentes de la única lista registrada aseguran a EFE que se trata de una candidatura que ha trabajado a favor de la unidad y de la que forman parte representantes de Movimiento Sumar de diversos territorios.

A falta de conocer todos los integrantes de la candidatura, lo único seguro es que con la elección de Barbero y Martínez el futuro del partido quedará en manos de la corriente de críticos con Hernández, que habían reclamado la celebración de una asamblea extraordinaria para renovar la dirección.

El relevo en la dirección tiene lugar en un momento de crisis en el partido agravada con la dimisión de la secretaria de Organización, Laura Moreno, y sus críticas a la actual Ejecutiva, encabezada por Hernández, sobre la que dijo que había en marcha una investigación interna por "comportamientos preocupantes" hacia algunos trabajadores. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del 1 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once del 1 julio

Científicos alertan sobre el consumo del cangrejo azul: detectan microplásticos en esta especie invasora del Mar Menor

Todos los ejemplares analizados en este enclave han demostrado estar expuestos a esta contaminación y acumularla en su organismo

Científicos alertan sobre el consumo del cangrejo azul: detectan microplásticos en esta especie invasora del Mar Menor

Las consecuencias del ‘Súper Niño’ de 1877 mataron al 4% de la población global: hay un 63% de probabilidad de otro en 2026, agravado por tres décadas de cambio climático

Modelos internacionales pronostican que El Niño podría registrar un pico de hasta 3,1 °C por encima de lo normal en noviembre de 2026. De confirmarse, el fenómeno aumentaría el riesgo de pérdidas agrícolas y crisis alimentarias en regiones vulnerables

Las consecuencias del ‘Súper Niño’ de 1877 mataron al 4% de la población global: hay un 63% de probabilidad de otro en 2026, agravado por tres décadas de cambio climático

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Quién gana las elecciones con el voto desde el extranjero: el PP se impone en las generales y el PSOE en las autonómicas, pero el CERA cambia poco

PP y Vox acusan al Gobierno de tratar de desestabilizar los procesos electorales a través de las políticas migratorias

Quién gana las elecciones con el voto desde el extranjero: el PP se impone en las generales y el PSOE en las autonómicas, pero el CERA cambia poco
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién gana las elecciones con el voto desde el extranjero: el PP se impone en las generales, el PSOE en las autonómicas, pero el CERA cambia poco

Quién gana las elecciones con el voto desde el extranjero: el PP se impone en las generales, el PSOE en las autonómicas, pero el CERA cambia poco

El número de españoles fallecidos en el doble seísmo de Venezuela asciende a 26 y el de desaparecidos a 150

El Tribunal Supremo mira a Europa: qué dice realmente la legislación de la UE sobre la regularización de migrantes

Acciona expedienta a cuatro afiliados de CCOO, trabajadores del contrato de limpieza de Almería, en la ‘trama’ de enchufes a familiares sin ir a trabajar

No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

ECONOMÍA

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas

El Gobierno crea una lista pública de gasolineras que no descuenten de los precios las ayudas fiscales por la guerra

Amancio Ortega dona tres millones a Cruz Roja a través de Inditex para los afectados por los terremotos de Venezuela: financiará una clínica móvil

Huelga en Correos en la Comunidad de Madrid: CGT convoca paros en todos los centros y turnos por una “falta de personal abrumadora”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo