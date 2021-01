Coto Matamoros rompe su silencio y habla de Kiko Matamoros tras años sin saber de él

24/05/2018 COTO MATAMOROS PUBLICA 'LIBRO DE RECLAMACIONES. ALGO ASI COMO UNAS MEMORIAS' COTO MATAMOROS LIBRO POSADO MADRID. MADRID, 23 (CHANCE) Llevábamos mucho tiempo sin saber de él y lo cierto es que ya lo echábamos de menos porque, a pesar de las muchas polémicas en las que se ha visto envuelto a lo largo de su vida y, en algunas ocasiones, las desafortunadas confesiones que ha hecho públicamente, siempre ha sido un animal televisivo que subía las audiencias de una manera bestial. Hoy, Coto Matamoros ha regresado con unas declaraciones en el periódico La Razón hablando de su nueva vida y también de su hermano, Kiko Matamoros, que sin duda está de actualidad informativa desde que el pasado fin de semana se sentase en el Deluxe. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Llevábamos mucho tiempo sin saber de él y lo cierto es que ya lo echábamos de menos porque, a pesar de las muchas polémicas en las que se ha visto envuelto a lo largo de su vida y, en algunas ocasiones, las desafortunadas confesiones que ha hecho públicamente, siempre ha sido un animal televisivo que subía las audiencias de una manera bestial. Hoy, Coto Matamoros ha regresado con unas declaraciones en el periódico La Razón hablando de su nueva vida y también de su hermano, Kiko Matamoros, que sin duda está de actualidad informativa desde que el pasado fin de semana se sentase en el Deluxe.



Ha sido la periodista Marina Esnal quien ha conseguido el regreso más inmediato de Coto Matamoros a la prensa escrita y quién sabe, al foco mediático. En sus declaraciones, el hermano de Kiko Matamoros asegura que le sorprende que ahora confirme sus adicciones después de que lo haya negado toda su vida en televisión: "Se ha tirado 20 años negando que se drogaba, me descalificaba por ser drogadicto y ahora dice que es cocainómano desde los 15 años para llamar drogadicta a Makoke. Es el tipo mas ruin que pisa la tierra".



A su vez, Coto Matamoros confiesa que su hermano ha perdido la dignidad que le quedaba tras el testimonio de la semana pasada: "Ha llegado al límite de la obscenidad y ha demostrado una miseria estratosférica, un matonismo con su mujer y una suciedad infinita. Ha perdido la poca dignidad que le quedaba".



Por si cabe alguna duda, en la entrevista que hace para La Razón, Coto Matamoros confiesa que no hay ninguna posibilidad de que se produzca un acercamiento con su hermano: "No me planteo un acercamiento con él. Si yo fuese justo le tendría que haber metido veinte o treinta querellas criminales". Unas declaraciones que nos han sorprendido y que nos han dejado boquiabiertos, que ya se pueden leer en la publicación de dicho periódico.