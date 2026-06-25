Mar Flores rompe su silencio sobre su ruptura con Bertín Osborne y le lanza un reproche a la cara: “Me dejaste por teléfono, lo tenía que decir”

Mar Flores le lanza un reproche a Bertín Osborne sobre su ruptura (Europa Press / Canal Sur)

Mar Flores ha recordado a Bertín Osborne en su programa de Canal Sur cómo terminó su relación en los años 90: “Me dejaste por teléfono”. La escena, producida décadas después de aquella ruptura, ha reabierto un episodio que la modelo ya había descrito como “frío y doloroso” y que marcó una etapa temprana de su vida sentimental y televisiva.

La confesión se ha producido durante una entrevista en plató en la que también estaba Cristina Tárrega. Ante la pregunta sobre qué no terminó de cuajar entre ambos, Osborne ha respondido que en una relación “solo funciona el timing”, y Flores ha replicado de inmediato: “En esta vida lo más importante es el timing y el teléfono. Me dejaste por teléfono, lo tenía que decir, lo llevaba aquí”.

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La modelo ha reaccionado entre la risa nerviosa y la ironía, mientras esperaba la respuesta del presentador. La conversación estaba siendo distendida y ambos se mostraban abiertos pese a las rencillas del pasado, pero tras el reproche de Mar Flores se generó una tensión cortante.

Mar Flores le lanza un reproche a Bertín Osborne sobre su ruptura (Canal Sur)

Mar Flores en ‘El show de Bertín’

La reacción en el plató reforzó el peso de la revelación. Al mismo tiempo, Cristina Tárrega se ha levantado del sofá para aplaudir y decir “brava, brava” mirando a la modelo, mientras Osborne se ha quedado sin palabras ante la acusación, que por su reacción parece confirmar como cierta.

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El silencio del cantante y presentador ha servido de confirmación implícita de la versión de Flores. La escena ha dado forma pública a una historia que la modelo arrastraba desde hacía años y que, según mostró en plató, seguía teniendo carga emocional, por lo menos por su parte.

Mar Flores le lanza un reproche a Bertín Osborne sobre su ruptura (Canal Sur)

La relación de Mar Flores y Bertín Osborne

La relación se remonta a comienzos de los años 90, cuando Mar Flores empezaba a ganar visibilidad en la moda y en televisión. Tenía 20 años cuando Emilio Aragón la contactó en 1991 para presentar una sección de VIP, un formato que se emitía en Telecinco, un paso que la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la pequeña pantalla.

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Fue en ese contexto donde conoció a Bertín Osborne, invitado en el programa. Años más tarde, ella misma explicó cómo empezó aquella relación: “Sabía decir las cosas adecuadas y no le faltaba experiencia para conquistar a una mujer. Empezamos a tontear y la relación se volvió más seria, sobre todo por mi parte”.

Mar Flores le lanza un reproche a Bertín Osborne sobre su ruptura (Canal Sur)

Ese último matiz define el desequilibrio con el que Flores ha descrito el romance. La modelo sostuvo después que vivió la historia con una implicación mayor que la de él y que el desenlace fue especialmente duro por la forma en que se produjo. En ese relato posterior resumió así la ruptura: “Fue algo frío y doloroso. Me dijo que le gustaban otras mujeres y que no podía evitarlo. Me enfadé mucho y lo pasé muy mal”. La intervención en el programa de Canal Sur ha servido para ponerle delante al propio Osborne esa versión del final.

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Entrevistamos a Mar Flores y Carlo Costanzia por la participación de madre e hijo en ‘DecoMasters’, donde han podido conocerse mejor

Tras aquella relación breve, Flores inició una nueva etapa con Carlo Costanzia, padre de su hijo mayor. Ambos se casaron y, según dejó escrito la modelo en sus memorias Mar en Calma, aquella unión derivó en una etapa que ella misma describió como un calvario. Tras una etapa de rencor, su relación con su hijo Carlo Costanzia empezó a reconducirse con su victoria en DecoMasters.