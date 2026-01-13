Almonte levanta acta notarial para "evidenciar" daños del temporal en las zonas con menos arena de Matalascañas

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha levantado un acta notarial para "evidenciar" y "dejar constancia fehaciente" de los efectos del último temporal en el paseo marítimo en las zonas "sin la cota apropiada de arena".

Así lo ha indicado el Consistorio en una publicación realizada en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que afirma que el acta "acredita que en las zonas donde no existía la cota adecuada de arena, el temporal ha causado graves daños en el paseo marítimo", así como que "en las zonas donde sí existía aporte de arena, el paseo no ha sufrido daños".

Esta documentación, según indica el Ayuntamiento, "servirá como prueba jurídica en una reclamación de responsabilidad patrimonial, al demostrar la relación directa entre la ausencia de arena y los daños producidos".

Precisamente, en una nota emitida este pasado lunes, el consistorio almonteño manifestó que "adoptará las decisiones que considere necesarias" y advirtió de que, "en ausencia de apoyo estatal", estudiará la solicitud de responsabilidad patrimonial por las vías legales correspondientes, "sin renunciar al mismo tiempo a buscar soluciones que permitan actuar con la mayor rapidez posible".

El objetivo, añadió, es "garantizar" una solución que "dé respuesta" tanto a la "seguridad de los inmuebles" de los vecinos como a "la continuidad de la actividad económica de los empresarios, minimizando el impacto social y económico de esta situación".