Agencias

Almonte levanta acta notarial para "evidenciar" daños del temporal en las zonas con menos arena de Matalascañas

Guardar

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha levantado un acta notarial para "evidenciar" y "dejar constancia fehaciente" de los efectos del último temporal en el paseo marítimo en las zonas "sin la cota apropiada de arena".

Así lo ha indicado el Consistorio en una publicación realizada en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que afirma que el acta "acredita que en las zonas donde no existía la cota adecuada de arena, el temporal ha causado graves daños en el paseo marítimo", así como que "en las zonas donde sí existía aporte de arena, el paseo no ha sufrido daños".

Esta documentación, según indica el Ayuntamiento, "servirá como prueba jurídica en una reclamación de responsabilidad patrimonial, al demostrar la relación directa entre la ausencia de arena y los daños producidos".

Precisamente, en una nota emitida este pasado lunes, el consistorio almonteño manifestó que "adoptará las decisiones que considere necesarias" y advirtió de que, "en ausencia de apoyo estatal", estudiará la solicitud de responsabilidad patrimonial por las vías legales correspondientes, "sin renunciar al mismo tiempo a buscar soluciones que permitan actuar con la mayor rapidez posible".

El objetivo, añadió, es "garantizar" una solución que "dé respuesta" tanto a la "seguridad de los inmuebles" de los vecinos como a "la continuidad de la actividad económica de los empresarios, minimizando el impacto social y económico de esta situación".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Albares convoca al embajador de Irán en España para trasladar su "repulsa" a la represión de las protestas

José Manuel Albares exige fin de encarcelamientos arbitrarios en Irán y el restablecimiento de las libertades civiles, afirmando que “el derecho de comunicación libre es fundamental” durante su reunión con el representante diplomático de ese país en Madrid

Infobae

Albares confirma que el lunes fueron liberados otros tres españoles encarcelados en Venezuela

Tres ciudadanos liberados recientemente en cárceles venezolanas se suman a los cinco que llegaron a España la semana pasada, según anunció José Manuel Albares, quien detalló que uno permanecerá en Venezuela, mientras otros dos evaluarán si retornan

Infobae

Capgemini nombra a Laurent Perea nuevo consejero delegado en España

Con casi dos décadas de carrera en el grupo y experiencia en dirección estratégica, Laurent Perea tomará las riendas tras la salida de Luis Abad, cuya gestión destacó por consolidar el liderazgo de la firma en el sector español

Capgemini nombra a Laurent Perea

Israel asegura que está "alerta" ante "escenarios sorpresa" en relación con la oleada de protestas en Irán

Las autoridades israelíes advierten sobre posibles desarrollos inesperados relacionados con recientes manifestaciones en territorio iraní, mientras crecen las tensiones entre Teherán y Washington y Estados Unidos no descarta acciones militares en respuesta a la represión

Israel asegura que está "alerta"

Fallecen dos pacientes oncológico en el Hospital de Burgos por un error en el preparado del tratamiento

Fallecen dos pacientes oncológico en