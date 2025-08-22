España

Los empleados de un desguace enseñan cómo le pasan la ITV a un Ferrari: “Ni un fallo, ni leve”

La reconocida marca italiana siempre se ha mostrado orgullosa de la longevidad que alcanzan sus coches. Desde su año de fundación en 1947, más del 90% de los Ferrari producidos sigue en circulación

Los empleados de un desguace
Los empleados de un desguace enseñan cómo le pasan la ITV a un Ferrari. (@desguacemotocoche/Tik Tok)

En una estación de la inspección Técnica de Vehículos (ITV) pasan diariamente vehículos de todo tipo de marcas, modelos, y antigüedades. Y es que ya sea un coche de 10.00 euros o uno 100.000; de cuatro o de 50 años, en España todos deben enfrentarse a este examen obligatorio.

Los empleados de un desguace conocidos en tiktok como @desguacemotocoche, enseñan en un vídeo publicado en su cuenta su experiencia personal llevando a la ITV un Ferrari 360 Modena, un deportivo del año 1999 con un valor actual en el mercado de entre 60.000 y 100.000 euros, dependiendo del kilometraje.

Después de ponerlo a punto y darle un lavado de última hora, los empleados ponen rumbo a la estación, con la incógnita de si el reconocido deportivo rojo pasará limpiamente el examen. El propio trayecto a la inspección ya se muestra como una experiencia: “Lo que es difícil con este coche es ir lento”, bromea uno de los empleados. Este coche de lujo es capaz de alcanzar los 295 kilómetros por hora y cuenta con una potencia de 400 caballos de fuerza, es decir, puede pasar de 0 a 100 km/h en apenas 4,5 segundos.

El mercado de los deportivos de lujo mantiene una atención constante sobre la fiabilidad mecánica, especialmente en marcas como Ferrari, donde la excelencia en rendimiento suele estar acompañada de una expectativa de longevidad. De hecho, Ferrari asegura que desde su año de fundación en 1947, más del 90% de los Ferrari producidos sigue en circulación (más de 300.000 coches), lo que pone en evidencia el cuidado y la durabilidad que distingue a la firma italiana. Y en este coche, después de una serie de arreglos previos, no iba a ser una excepción. “Tenemos pasada la ITC, chicos”, celebra uno de ellos, que resalta que lo mejor de todo es que lo ha pasado “sin fallos, ni siquiera leves”.

El secreto de la inmortalidad de Ferrari

Para comprender la longevidad que alcanzan los Ferrari, es necesario analizar los factores que intervienen en la conservación de estos automóviles. Uno de los pilares fundamentales es el programa Ferrari Approved, una iniciativa que va mucho más allá de las revisiones convencionales de segunda mano.

¿Cómo es la ITV en carretera?

Cada vehículo que ingresa en este programa se somete a controles exhaustivos y a procesos de restauración con piezas originales, lo que permite devolverle su estado original y garantizar los estándares de calidad característicos de la marca. Además, Ferrari ofrece garantías para modelos usados de hasta 16 años de antigüedad, lo que refuerza la confianza de los propietarios y contribuye a la preservación del parque automotor.

El perfil de los propietarios también desempeña un papel determinante, ya que estos vehículos suelen considerarse auténticos patrimonios personales, y sus dueños los cuidan con un esmero que rara vez se observa en otras marcas. Claro está, que esto implica unos costes de mantenimiento muy elevados. Además, muchos modelos exigen una conducción especializada. No obstante, todo esto es un sacrificio que es asumido previamente por aquellos afortunados que pueden permitirse conducir un vehículo de la emblemática firma italiana.

