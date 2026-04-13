España

Un juzgado de Andalucía investiga la muerte de un hombre a causa del retraso en los cribados del cáncer de mama

Se trata de la primera denuncia penal relacionada con los fallos en los cribados del Servicio Andaluz de Salud

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El abogado José Antonio Sires, representante de la familia. (BUFETE SIRES/CEDIDA)
El abogado José Antonio Sires, representante de la familia. (BUFETE SIRES/CEDIDA)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huércal-Overa, en Almería, ha admitido a trámite una denuncia penal contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la muerte de un hombre enfermo de cáncer de mama. El órgano judicial ha iniciado diligencias previas para la investigación de un presunto delito de homicidio por imprudencia debido al retraso en el cribado del cáncer a este paciente.

Se trata de la primera denuncia penal admitida a trámite tras el escándalo de los cribados del cáncer de mama. La víctima, un vecino de 86 años de Garrucha (Almería), habría fallecido porque el sistema público sanitario no realizó el seguimiento adecuado de la enfermedad oncológica que sufría. El SAS, además, habría perdido pruebas decisivas para su abordaje terapéutico, según la familia del afectado.

Según explicó su abogado, José A. Sires, el paciente fue diagnosticado en 2005 de un carcinoma de mama izquierdo y recibió tratamiento quirúrgico en Madrid mediante mastectomía y vaciamiento axilar. El tumor presentaba carácter hormonodependiente, tal y como suele suceder en los casos de cáncer de mama masculino.

Tras su jubilación, en 2011, el paciente se trasladó a Garrucha, adscribiéndose entonces al Servicio Andaluz de Salud. El letrado ha subrayado que, desde ese momento, el paciente solo fue atendido por su médico de cabecera por dolencias menores, sin ningún tipo de seguimiento oncológico o pruebas de control específicas, a pesar de los antecedentes existentes.

El fallecido llegó a vivir 14 años sin un seguimiento adecuado de su patología, pese a los esfuerzos de la familia y del propio paciente, que reclamaron de forma reiterada una atención acorde a la gravedad de sus antecedentes oncológicos. Finalmente, el hombre falleció a los 86 años el 25 de julio de 2025.

Un “paso decisivo” en el escándalo de los cribados

FOTO DE ARCHIVO: Miembros de AMAMA, una asociación española de supervivientes de cáncer de mama, sostienen carteles, banderas y un recorte de cinta rosa, durante una protesta por el escándalo de las mamografías en Andalucía en Sevilla, España, el 26 de octubre de 2025. (REUTERS/Marcelo del Pozo)
FOTO DE ARCHIVO: Miembros de AMAMA, una asociación española de supervivientes de cáncer de mama, sostienen carteles, banderas y un recorte de cinta rosa, durante una protesta por el escándalo de las mamografías en Andalucía en Sevilla, España, el 26 de octubre de 2025. (REUTERS/Marcelo del Pozo)

La denuncia fue primeramente presentada en los juzgados de Sevilla, con la intención de que valorase si existió un delito de homicidio imprudente derivado de la omisión del deber médico. El juzgado almeriense, sin embargo, ha aceptado la inhibición del juzgado de Sevilla y pasará a investigar los hechos. Así, el magistrado pedirá el historial médico completo del fallecido y la intervención de un médico forense para evaluar si la actuación de los médicos sanitarios fue adecuada.

La actuación judicial marca un precedente relevante y, según Sires, marca “un paso decisivo”, pues se trata de la primera denuncia penal contra el SAS sobre retrasos en el cribado del cáncer de mama que es admitida a trámite. El juzgado de Almería ha considerado procedente la apertura de una investigación al apreciar indicios suficientes que justifican el esclarecimiento de los hechos en sede judicial.

“La admisión a trámite de esta denuncia supone un paso decisivo para que se investiguen unos hechos de extrema gravedad, especialmente en lo relativo al retraso en el cribado sanitario”, ha recalcado el abogado, que recuerda que “la detección precoz es un elemento esencial en muchos procesos asistenciales, y su retraso injustificado puede tener consecuencias irreversibles”. En este caso, el letrado apunta que la investigación judicial “permitirá determinar si existieron fallos estructurales o asistenciales que derivaron en un resultado fatal”.

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