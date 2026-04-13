Los 3 errores que no puedes cometer para que no se seque tu planta de romero

Planta de romero. (Freepik)

La jardinería y las plantas son uno de los hobbies más populares en España. Cada vez son más las personas que dedican parte de su tiempo libre a cultivar flores o incluso pequeños huertos, especialmente en entornos domésticos como terrazas o patios interiores.

Una de las plantas más útiles es el romero, dado que tiene más de una función. Por una parte, es una planta aromática muy valorada en la cocina, ya que aporta sabor a numerosos platos, especialmente en carnes.

Por otro lado, también destaca por ser resistente, fácil de mantener y capaz de adaptarse a distintos tipos de clima, lo que lo convierte en una opción habitual en jardines y balcones. Sin embargo, aunque no requiera de cuidados especiales ni tediosos, hay errores que no puedes cometer.

La luz, un factor determinante

El romero necesita una exposición solar abundante para crecer con fuerza. No se trata de una planta que se adapte bien a la sombra o a espacios poco iluminados. Cuando no recibe suficiente luz directa, su desarrollo se debilita: los tallos tienden a alargarse más de la cuenta, la planta pierde densidad y su aspecto se vuelve menos compacto.

En muchas ocasiones, este cambio de forma se interpreta como un problema de abonado o de nutrientes, cuando en realidad la causa principal suele ser la ubicación. Por ello, lo más recomendable es situarlo en el punto más soleado del jardín, terraza o balcón. En interiores, solo puede prosperar si se coloca junto a una ventana muy luminosa, con varias horas de sol directo al día.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

El agua, el error más frecuente

Uno de los fallos más habituales en el cuidado del romero es el exceso de riego. Al tratarse de una especie adaptada a climas secos, no tolera bien la humedad constante en el sustrato. Cuando esto ocurre, las raíces pueden verse afectadas sin que al principio haya señales visibles en la parte aérea de la planta.

Con el tiempo, pueden aparecer síntomas como hojas apagadas, pérdida de vigor o un aspecto decaído. En muchos casos, cuando estos signos se hacen evidentes, el problema ya se encuentra bastante avanzado. Por ello, más que seguir una rutina fija de riego, es preferible comprobar el estado del suelo y dejar que se seque entre aportes de agua.

El sustrato, un aspecto clave

El tipo de tierra en el que se cultiva el romero influye directamente en su salud. Los suelos compactos o con mala capacidad de drenaje retienen demasiada humedad, lo que incrementa el riesgo de problemas en las raíces. Lo ideal es optar por un sustrato ligero, aireado y con buen drenaje, que permita evacuar el exceso de agua con facilidad.

Otro aspecto importante en el cuidado del romero es la elección de la maceta cuando se cultiva en espacios como terrazas o balcones. No todas las macetas son adecuadas, ya que el romero necesita que el agua drene con rapidez. Por eso, es fundamental que el recipiente tenga agujeros amplios en la base y, a ser posible, una capa de grava o piedras en el fondo que facilite la salida del exceso de agua.