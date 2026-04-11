Muere un hombre de 60 años tras precipitarse por las escaleras de un mirador de Corduente (Guadalajara)

Santuario de la Virgen de la Hoz en Guadalajara. (Pixabay)

Un hombre de 60 años ha fallecido este sábado tras sufrir una caída por las escaleras del mirador del Santuario de la Virgen de la Hoz, en el municipio de Corduente (Guadalajara). El accidente se produjo poco después de las 15:00 horas y obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias en esta zona natural del Parque Natural del Alto Tajo.

La alerta fue recibida por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que movilizó a los equipos de intervención y confirmó posteriormente el fallecimiento a Europa Press. Según la información disponible, el hombre se precipitó por la escalera que da acceso al mirador del santuario.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos forestales y los bomberos del parque de Molina de Aragón, que llevaron a cabo las labores de acceso y recuperación del cuerpo en una zona de difícil orografía. El operativo se completó con la intervención de una UVI móvil, cuyos sanitarios únicamente pudieron certificar la muerte del hombre en el mismo lugar del suceso.

Barranco de la Virgen de la Hoz en Guadalajara. (Pixabay)

Una zona rocosa y con desnivel

El mirador del Santuario de la Virgen de la Hoz se encuentra en un enclave natural de valor paisajístico, encajado entre formaciones rocosas que conforman el estrecho del río Gallo. Se trata de uno de los puntos más visitados de la comarca del Señorío de Molina-Alto Tajo, tanto por senderistas como por turistas, atraídos por las vistas del cañón y por la singular ubicación del santuario, integrado en la propia roca.

El acceso al mirador se realiza a través de escaleras y senderos adaptados al relieve del terreno, con tramos de fuerte desnivel, superficies irregulares y pasos estrechos que obligan a extremar la precaución. Aunque el recorrido está acondicionado para visitantes, la configuración del entorno y la proximidad de cortados naturales incrementan el riesgo.

Por el momento, las fuentes oficiales no han informado de más detalles sobre las circunstancias del suceso ni han precisado si había testigos en el momento de la caída. Tampoco han trascendido datos sobre la identidad del fallecido, más allá de su edad.

Barranco de la Virgen de la Hoz en Guadalajara. (Pixabay)

Otras caídas en miradores turísticos

Este tipo de accidentes, aunque poco frecuentes, se enmarca dentro de las caídas registradas en miradores y otros puntos elevados de interés turístico. Un ejemplo se produjo en Segovia hace justo un año, el 12 de abril de 2025, cuando un turista británico de 63 años falleció tras precipitarse desde el mirador del Acueducto.

Según las primeras hipótesis difundidas entonces y recogidas por El País, el hombre se habría sentado en el pretil del mirador y, por causas que se investigaban, habría perdido el equilibrio, cayendo al vacío. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencias, junto a la Policía Local y la Policía Nacional, aunque los servicios sanitarios únicamente pudieron certificar su fallecimiento.

Este tipo de sucesos, aunque aislados, vuelve a poner el foco en la seguridad de los miradores y espacios naturales de gran afluencia turística, donde la combinación de desniveles, superficies irregulares y concentración de visitantes puede incrementar el riesgo de accidentes.