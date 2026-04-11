España

Muere un hombre de 60 años tras precipitarse por las escaleras de un mirador de Corduente (Guadalajara)

El suceso ocurrió sobre las 15:00 horas en el santuario de la Virgen de la Hoz

Guardar
Santuario de la Virgen de la Hoz en Guadalajara. (Pixabay)
Santuario de la Virgen de la Hoz en Guadalajara. (Pixabay)

Un hombre de 60 años ha fallecido este sábado tras sufrir una caída por las escaleras del mirador del Santuario de la Virgen de la Hoz, en el municipio de Corduente (Guadalajara). El accidente se produjo poco después de las 15:00 horas y obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias en esta zona natural del Parque Natural del Alto Tajo.

La alerta fue recibida por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que movilizó a los equipos de intervención y confirmó posteriormente el fallecimiento a Europa Press. Según la información disponible, el hombre se precipitó por la escalera que da acceso al mirador del santuario.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos forestales y los bomberos del parque de Molina de Aragón, que llevaron a cabo las labores de acceso y recuperación del cuerpo en una zona de difícil orografía. El operativo se completó con la intervención de una UVI móvil, cuyos sanitarios únicamente pudieron certificar la muerte del hombre en el mismo lugar del suceso.

Barranco de la Virgen de la Hoz en Guadalajara. (Pixabay)
Barranco de la Virgen de la Hoz en Guadalajara. (Pixabay)

Una zona rocosa y con desnivel

El mirador del Santuario de la Virgen de la Hoz se encuentra en un enclave natural de valor paisajístico, encajado entre formaciones rocosas que conforman el estrecho del río Gallo. Se trata de uno de los puntos más visitados de la comarca del Señorío de Molina-Alto Tajo, tanto por senderistas como por turistas, atraídos por las vistas del cañón y por la singular ubicación del santuario, integrado en la propia roca.

El acceso al mirador se realiza a través de escaleras y senderos adaptados al relieve del terreno, con tramos de fuerte desnivel, superficies irregulares y pasos estrechos que obligan a extremar la precaución. Aunque el recorrido está acondicionado para visitantes, la configuración del entorno y la proximidad de cortados naturales incrementan el riesgo.

Por el momento, las fuentes oficiales no han informado de más detalles sobre las circunstancias del suceso ni han precisado si había testigos en el momento de la caída. Tampoco han trascendido datos sobre la identidad del fallecido, más allá de su edad.

Barranco de la Virgen de la Hoz en Guadalajara. (Pixabay)
Barranco de la Virgen de la Hoz en Guadalajara. (Pixabay)

Otras caídas en miradores turísticos

Este tipo de accidentes, aunque poco frecuentes, se enmarca dentro de las caídas registradas en miradores y otros puntos elevados de interés turístico. Un ejemplo se produjo en Segovia hace justo un año, el 12 de abril de 2025, cuando un turista británico de 63 años falleció tras precipitarse desde el mirador del Acueducto.

Según las primeras hipótesis difundidas entonces y recogidas por El País, el hombre se habría sentado en el pretil del mirador y, por causas que se investigaban, habría perdido el equilibrio, cayendo al vacío. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencias, junto a la Policía Local y la Policía Nacional, aunque los servicios sanitarios únicamente pudieron certificar su fallecimiento.

Este tipo de sucesos, aunque aislados, vuelve a poner el foco en la seguridad de los miradores y espacios naturales de gran afluencia turística, donde la combinación de desniveles, superficies irregulares y concentración de visitantes puede incrementar el riesgo de accidentes.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaGuadalajara EspañaCastilla-La ManchaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los riesgos de las duchas de agua fría para la salud, según un experto en longevidad

Las exposiciones extremas al frío pueden desencadenar respuestas peligrosas y no están recomendadas para personas con problemas cardiovasculares

Los riesgos de las duchas de agua fría para la salud, según un experto en longevidad

Varios inquilinos pagaban 350 euros al mes por vivir en un camping: ahora serán expulsados

El ayuntamiento defiende que solo estaba permitida la acampada estacional y no la residencia permanente

Varios inquilinos pagaban 350 euros al mes por vivir en un camping: ahora serán expulsados

La Justicia ataca a los narcos a través de la gasolina: el petaqueo puede conllevar cinco años de cárcel sin tener que demostrar relación con drogas

La regulación busca cortar una de las vías de suministro logístico clave para las redes criminales

La Justicia ataca a los narcos a través de la gasolina: el petaqueo puede conllevar cinco años de cárcel sin tener que demostrar relación con drogas

Muere un ciclista en Ávila al caerse desde una altura de dos metros: tenía 50 años

El herido fue trasladado en helicóptero, pero el personal sanitario solo pudo confirmar su fallecimiento

Muere un ciclista en Ávila al caerse desde una altura de dos metros: tenía 50 años

Israel sanciona a la representante española en Tel Aviv por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga

Ha calificado el incidente como “una lamentable muestra de odio antisemita” y lo ha atribuido a “la incitación del Gobierno”

Israel sanciona a la representante española en Tel Aviv por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ataca a los narcos a través de la gasolina: el petaqueo puede conllevar cinco años de cárcel sin tener que demostrar relación con drogas

La Justicia ataca a los narcos a través de la gasolina: el petaqueo puede conllevar cinco años de cárcel sin tener que demostrar relación con drogas

Israel sanciona a la representante española en Tel Aviv por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga

La mujer que aún permanece hospitalizada en la UCI por el accidente de Adamuz da a luz a un niño

Militares españoles escoltan un convoy humanitario en el sur del Líbano en medio de la escalada del conflicto

El primer astropuerto de Europa de naves espaciales, del tamaño de cuatro estadios de fútbol, estará en Teruel

ECONOMÍA

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”