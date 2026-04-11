Muere un ciclista en Ávila al caerse desde una altura de dos metros: tenía 50 años

Imagen de archivo de bomberos en Ávila. (Emergencias Ávila)

Un ciclista de unos 50 años falleció este jueves tras precipitarse desde una altura de dos metros mientras recorría un circuito en Arenas de San Pedro (Ávila), de acuerdo con la información del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El rescate tuvo lugar en una zona de difícil acceso, lo que obligó a movilizar el helicóptero de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, entre ellos una enfermera, según el reporte del Centro Coordinador de Emergencias. La llamada de alerta se recibió a las 12.08 horas y el equipo sanitario indicó al alertante los pasos a seguir hasta la llegada de los servicios de emergencia.

La unidad medicalizada de emergencias (UME) aguardó junto a la pista de autoescuela de Arenas, cerca del campo de fútbol, establecido como punto de encuentro para el traspaso del paciente, conforme a la coordinación del 112.

Tras acceder en grúa al lugar del accidente, los rescatadores emplearon material de reanimación e hicieron la evacuación en grúa doble con camilla y cardiocompresor. El herido fue trasladado en helicóptero hasta el punto de transferencia mediado, donde el personal sanitario solo pudo confirmar su fallecimiento. El incidente fue comunicado también a la Guardia Civil y a la Policía Local de Arenas de San Pedro, según notificó el Centro de Emergencias 112.

Los hechos sucedieron a las 22:00 horas este jueves en la calle de Alberto Aguilera.

Otros accidentes de ciclistas

El accidente se suma a otro ocurrido el mes pasado, cuando un ciclista de 42 años, natural de Muskiz (Vizcaya), falleció tras una colisión frontal con un coche mientras descendía en el Alto de las Muñecas, en Cantabria. El accidente se produjo cuando el deportista invadió el carril contrario y chocó con un vehículo que circulaba en sentido opuesto.

La carretera en la que tuvo lugar el accidente se caracteriza por fuertes pendientes y numerosas curvas, lo que incrementa el riesgo de incidentes, especialmente cuando ciclistas y vehículos comparten espacio.

*Con información de Europa Press