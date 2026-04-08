Este es el precio de la luz en España para este jueves

¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en el país?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este jueves 9 de abril.
Al cambiar diariamente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios dela luz.
Precio de la energía eléctrica
Día: 9 de abril
Precio de media: 52.97 euros por megavatio hora
Precio máximo: 126.64 euros por megavatio hora
Precio mínimo: -0.87 euros por megavatio hora
La tarifa de la electricidad por hora
A lo largo de este jueves 9 de abril, el precio de la luz por hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 95.11 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 90.79 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 80.69 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.94 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 74.17 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 76.17 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 103.46 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 126.64 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 95.76 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 63.43 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 12.54 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 0.21 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.19 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.71 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.87 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de -0.72 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.08 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.21 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 20.22 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 66.84 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 81.99 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 81.25 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 67.76 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 60.57 euros por megavatio hora.