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Los visados de obra de vivienda nueva arrancan el año con 13.578 unidades, un 19,6% más

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Los visados de dirección de obra de vivienda nueva arrancaron el año con 13.578 unidades, un 19,6% más respecto a enero de 2025, cuando se registraron 11.355 unidades, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recogidos por Europa Press.

En enero de 2026 se concedieron 2.171 visados de obra nueva para viviendas unifamiliares, un 1,8% más respecto al mismo mes del año previo, mientras que aumentó un 22,8% el número de visados para viviendas en bloque, con 11.327 unidades.

Asimismo, la estadística muestra que en enero se registraron 80 visados de dirección de obra nueva para otro tipo de edificios que no son ni viviendas unifamiliares ni en bloque, mientras que en enero de 2025 no se registró ninguno.

De la estadística también se desprende que la superficie media por vivienda en enero fue de 183,4 metros cuadrados en el caso de las viviendas unifamiliares y de 94,7 metros cuadrados para la vivienda en bloque.

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