España

Sanidad retira una colonia infantil del mercado por presencia de un alérgeno sin etiquetar

La Aemps advierte de que “podría suponer un riesgo grave para la salud”

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Diferentes formatos de la colonia YODEMA Kids, retirada por la Aemps
Imagen de ejemplo del producto retirado por la Aemps. (Aemps)

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado el cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes de una colonia infantil por la presencia de un alérgeno sin identificar en su etiquetado. El organismo dependiente del Ministerio de Sanidad ha advertido de que las altas concentraciones de esta sustancia “podrían suponer un riesgo grave para la salud de personas sensibilizadas, especialmente por estar destinado a población infantil”.

Se trata de las colonias YODEYMA Kids, perfume para niños del que se han retirado varios lotes por todo el país. La Aemps explica que la medida se ha tomado tras detectar que contienen alcohol bencílico en una concentración superior al 0,001%, aunque este componente no figura en el etiquetado.

La presencia no declarada de este alérgeno, obligatoria en el etiquetado cuando supera el 0,001% de concentración de acuerdo con la normativa vigente sobre productos cosméticos, representa un riesgo grave para personas sensibilizadas, especialmente tratándose de un producto destinado a niños, detalló el organismo estatal.

Qué es el alcohol bencílico

El alcohol bencílico es un conservante con propiedades antimicrobianas utilizado frecuentemente en el campo de la cosmética, especialmente en fragancias. En altas cantidades, puede provocar reacciones alérgicas y otros efectos adversos, como acidosis metabólica o problemas respiratorios como el síndrome del jadeo.

Desde 2009, un reglamento europeo obliga a advertir de su presencia en el etiquetado de cualquier producto cuando se supere el 0,001%, tanto en productos que se aclaran como en productos que no se aclaran tras el uso. Asimismo, establece una concentración máxima del 1%.

Estos son los lotes afectados

Varios botes de colonia.
Imagen de archivo de botes de colonia. (Canva)

La empresa responsable ya ha iniciado la retirada de YODEYMA Kids de los puntos de venta y está procediendo a la recuperación de unidades ya adquiridas, según precisó la autoridad sanitaria. Adicionalmente, la Aemps ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.

Se recuerda a los consumidores que, en caso de incidentes relacionados con el uso de este u otros cosméticos, deben notificarlos a través del portal NotificaCS, con el objetivo de reforzar el control sobre la seguridad de estos productos, tal como señala la agencia. El organismo estatal ha informado de los lotes afectados por esta alerta:

  • Lote EY26KID en formato 125 ml
  • Lote EY27KID en formato 125 ml
  • Lote EY28KID en formato 125 ml
  • Lote EY29KID en formato 125 ml
  • Lote EY30KID en formato 125 ml
  • Lote EY32KID en formato 125 ml
  • Lote EY33KID en formato 125 ml
  • Lote EY34KID en formato 125 ml
  • Lote Y515KID en formato 50ml
  • Lote Y516KID en formato 50ml
  • Lote PY29KID en formato 15ml
  • Lote PY30KID en formato 15ml
  • Lote PY31KID en formato 15ml

La Aemps pide a los usuarios que hayan adquirido esta colonia que revisen el número de lote que figura en el envase del producto. “Si dispone de alguna unidad, no la utilice y devuélvala al punto de compra o diríjase a la empresa responsable para su devolución”, ha solicitado el organismo. Asimismo, pide a los puntos de venta que revisen los productos que almacenan y retiren los afectados por la alerta.

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