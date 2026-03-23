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El autor que el padre de Marc Giró le recomendó con seis años y el presentador no leyó hasta los 26: antirromántico, directo y escéptico

El presentador rememora su infancia con Josep Pla como eje lector en un hogar donde “estaba mal visto no leer”

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El presentador catalán estrenará en
El presentador catalán estrenará en abril su nuevo programa, 'Cara al show', en La Sexta, tras su paso por La 1 de RTVE. / Atresmedia

En el impás entre el final del Late Xou, presentado por Marc Giró (Barcelona, 51 años) en RTVE, y su estreno en La Sexta con Cara al show, el presentador ha aprovechado para asistir como invitado al programa Lo de Évole. Durnate la entrevista, Giró ha repasado los motivos de su salida de la televisión pública para acudir al grupo Atresmedia. Durante el encuentro, además, ha conversado con Jordi Évole sobre el auge de la extrema derecha, charla a la que se ha asomado el propio Pedro Sánchez; ha divagado sobre su familia y la extravagancia, a la par que ha publicitado su nuevo programa a pie de calle en Cornellà de Llobregat (Catalunya), de donde es oriundo Évole.

“Mi propio padre no me conocía la voz”, le cuenta Giró a Évole entre risas para evidenciar la importancia que depositaba el padre del presentador en la lectura, especialmente de Josep Pla. Marc Giró ahora admite que, pese a que su padre le recomendó al autor catalán con seis o siete años, no fue hasta cumplir 26, cuando se decantó por releer algunas de sus obras. Fue entonces, según cuenta el presentador en antena, que “empecé a leer”.

Quién es Josep Pla, el autor catalán que fascinó al padre de Marc Giró

El escritor y periodista Josep Pla i Casadevall (Palafrugell, 1897-1981) es una de las grandes plumas del siglo XX en Cataluña. Reconocido por obras como Vida de Manolo contada per ell mateix, El carrer estret o La vida amarga, Pla destacó también en el terreno como profesional de la comunicación. La crónica y el ensayo eran los géneros en los que destacó en mayor medida.

El filólogo gironés Xavier Pla, en una entrevista para el blog Hyperbole. Intersecciones creativas, recuperó las frases de Joan Fuster y de Salvador Espriu relatando el significado de leer a Pla: “una desintoxicación, una manera de tomar ‘penicilina mental’”. Su obra, con más de 45 volúmenes, destaca especialmente por el realismo con que se enfrenta a la mirilla, además de y la memoria, siempre presente.

Marc Giró, en ‘Lo de Évole’: “Yo leo para que me quieran”

Frente a sentencias rotundas como la de María Pombo (Madrid, 31 años) cuando afirmó que no le gusta leer y no se avergüenza por ello, llega la de Marc Giró en La Sexta: “Yo leo para que me quieran”. Entre risas y declaraciones políticas, el presentador catalán ha explicado en Lo de Évole que pertenece a “una familia en la que está mal visto no leer”. De este modo, Giró ha vuelto a la infancia al recordar cómo sus progenitores equipararon el acto de la lectura con cualquier otra actividad cotidiana, como puede ser hacer la cena.

Tal ha significado la presencia lectora en la vida diaria del presentador, que el programa ha comenzado con el club de lectura que coordina Marc Giró desde hace dos años: “La idea de club de lectura me gusta, pero la idea de club me espanta”. El nuevo fichaje de La Sexta, rodeado por las asistentes habituales que acuden a los encuentros, ha señalado que el hábito de reunirse para encontrarse a través de los libros es casi “místico”. No obstante, le desagrada la cerrazón que en ocasiones puede suponer. “Nos encerramos, estamos en este mundo, nos amurallamos”, ha reflexionado Giró.

Marc Giró le pregunta a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, si realmente se usan las carteras ministeriales.

Pese a ello, o a pesar de ello, el presentador destaca que ha tenido suerte de la familia “excéntrica” de la que disfruta. “Qué importante es tener a gente a tu alrededor, civilizada, que no machaque”, ha admitido. Del mismo modo, en su conversación con Jordi Évole, Giró ha apuntado a que, para ellos, “la cultura era importante, te lo pareciera a ti o no te lo pareciera”.

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