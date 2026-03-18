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El falso muerto en una piscina pública que ha provocado la gran enemistad entre la concejala de Deportes de Almeida y una edil del PSOE: “Ha decidido no hablarme”

Sonia Cea lleva meses sin responder a la portavoz del PSOE, María Caso, en la comisión de deportes. La polémica sobre el resultado de dos ahogamientos rompió la relación entre ellas.

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La concejala Sonia Cea, en
La concejala Sonia Cea, en una piscina municipal

Hay dos mujeres que no se hablan. No, no es una idea inicial para vender el argumento de una nueva telenovela. Es lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid. Sonia Cea, del PP, la concejala que dirige la gestión deportiva del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, ha decidido no dirigirle la palabra a María Caso, la portavoz del PSOE que debe pedir explicaciones y fiscalizar al Ejecutivo local en la Comisión de Turismo, Deportes y Cultura del Consistorio capitalino. “Considero que no todo vale en política y que somos nosotros, los políticos, los que debemos poner límites. Por ello decidí no volver a contestar a esta portavoz [por Caso], como así informé públicamente en la comisión de septiembre”, ha escrito Cea este martes en su cuenta de X, para recalcar que lleva más de seis meses sin cruzar palabra con esta concejala de la oposición.

¿Qué ha pasado para llegar a esta situación? La culpa la tiene un ‘supuesto’ muerto en una piscina municipal, un accidente que nunca ocurrió. Esta historia comienza en la comisión municipal que se celebró el pasado 15 de julio. En esa comisión, la socialista lamentó, ante sorpresa de todos los presentes, “el fallecimiento de un vecino en la piscina de Orcasitas”, deseando también “la pronta recuperación del joven que está ingresado grave por otro ahogamiento en Casa de Campo. En ambos casos hemos solicitado el atestado policial y los partes de Samur para conocer en qué circunstancias se produjeron ambos ahogamientos”. Un asunto grave. Un muerto en una piscina municipal. Algunos medios se hicieron eco del ahogamiento, de un varón de 62 años, que fue rescatado en estado grave pero que nunca perdió la vida.

Cea se lo tomó como una afrenta personal. Y en la siguiente comisión, la del 23 de septiembre, la concejala de Deportes anunciaba a Caso que esta era “la última vez que le voy a contestar, y he tomado esta decisión debido a un acontecimiento absolutamente bochornoso protagonizado por usted. Mire, en la última comisión usted dijo que una persona había resultado fallecida en la piscina de Orcasitas. A nosotros nos sorprendió muchísimo esta afirmación, obviamente sabíamos que se había producido un ahogamiento, también sabíamos que socorristas y Samur habían actuado con diligencia y rapidez y que la persona había sido trasladada al hospital. Estábamos pendientes de su evolución, por lo que nos quedamos en shock. Por todo ello, señora Caso, yo condeno totalmente su manera de hacer política y, además, no quiero tener nada que ver en ella. Por lo tanto, y en lo venidero, no voy a volver a contestarle". Dicho y hecho.

La concejala socialista María Caso,
La concejala socialista María Caso, con gorra, visitando una piscina municipal del distrtito de Barajas

Caso asegura a Infobae que lo único que hizo fue trasladar el pésame del grupo municipal por este supuesto fallecimiento, “porque en aquellos momentos los trabajadores de la piscina nos dijeron que había muerto”. Aclarado el malentendido días después, la edil socialista se disculpó en su cuenta de X. “En la última comisión antes de verano di una información que no era correcta y que hoy ha corregido públicamente la Delegada de Deporte. Pido disculpas por ello. Me alegro profundamente de que la persona que me habían informado que había fallecido tras el ahogamiento en una piscina municipal se encuentre bien. Muy agradecida también a los servicios de emergencias y sanitarios que lo han hecho posible”. Pero ahí no acabó la cosa. Semanas después, en un Pleno municipal, “el PP me acusó ‘de haber matado a un vecino’, una grave acusación que oyó mi madre”, se lamenta Caso.

Seis comisiones desde entonces

La seguridad de las piscinas municipales ha deteriorado la relación entre ambas ediles. Para el Gobierno de Almeida, el pasado verano fue la mejor temporada, con un incremento récord de visitantes del 24%. Para el PSOE, en cambio, en la capital solo hay una piscina municipal por cada 136.000 vecinos y muchas de ellas no han tenido botiquín, lo que ha mermado las condiciones de seguridad. “El vecino de la piscina de Orcasitas afortunadamente se salvó, pero el menor que se ahogó en la de la Casa de Campo finalmente sí falleció. Eso nos han dicho”, se lamenta María Caso. Desde la retirada de la palabra en septiembre, se ha celebrado otras seis comisiones, la última este martes 17 de marzo, donde se volvió a hablar de piscinas, en esta ocasión del estado de climatización de las mismas.

Sonia Cea, firme a su palabra, no respondió a María Caso. Lo hizo el director general de Deportes. “Tomé esta decisión después de que diera por muerto a un usuario de nuestras piscinas municipales. Le avisamos de su error reiteradamente de manera privada, pero siguió difundiendo esta falsedad durante varios meses, con el fin de culparnos y sacar algún tipo de rédito político. Después de la comisión de septiembre, he tenido que soportar cómo, en todas las comisiones venideras, esta portavoz [por Caso] me hace alusión acusándome de inoperatividad y dejadez por no querer contestarla. No quería dar más difusión a este tema, pero vistas las apelaciones continuas de esta señora, me veo en la necesidad de publicar este tweet de aclaración”, publicó Cea este martes tras la comisión. “Estoy ya acostumbrada a la incomparecencia de la concejala, su actitud es infantil. Parece una matona de un patio de colegio. No me dirige la palabra ni oficial ni extraoficialmente”.

Sonia Cea no solo es concejala de Deportes, también es la edil presidenta del distrito de Usera y Secretaria de Participación del PP de Madrid. En su currículum pone que es publicista y doctora en comunicación. Entre 2015 y 2019 fue responsable de comunicación digital del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Algunas fuentes consultadas aseguran que entonces llevaba la cuenta de X de Almeida y que es pareja de David Erguido, ex alto cargo del PP que está siendo actualmente juzgado en la Audiencia Nacional en una de las piezas del caso Púnica. Cea percibe un salario de 105.177 euros brutos anuales.

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