Reme Navarro, farmacéutica: “El alimento más antiinflamatorio no es la cúrcuma ni el pescado azul”

Los beneficios de la remolacha para la inflamación. (TikTok @remenavarro)

El alimento más antiinflamatorio no es el que muchos imaginan. Ni la cúrcuma, que suele citarse en innumerables listas de superalimentos, ni el pescado azul, recomendado por cardiólogos y nutricionistas, ocupan el primer puesto en el ranking de alimentos con mayor potencial antiinflamatorio. Según la farmacéutica Reme Navarro, existe “un producto natural y económico que supera ampliamente a ambos: la remolacha”.

La especialista cuenta a través de su perfil de TikTok (@remenavarro) que la remolacha rara vez aparece en los primeros lugares cuando se piensa en alimentos que ayudan a combatir la inflamación. Lo que distingue a la remolacha, según la experta, no es solo su potencia, sino la variedad de beneficios adicionales que ofrece al organismo.

Además, subraya que su efecto no se limita a ese aspecto, ya que también mejora la circulación, apoya el funcionamiento del hígado y representa un aliado tanto para el cerebro como para el intestino. Esta amplitud de efectos positivos convierte a la remolacha en un alimento destacado dentro de las opciones naturales.

Beneficios antiinflamatorios y propiedades clave

La farmacéutica explica que los beneficios de la remolacha implican una potencia superior frente a los compuestos presentes en la cúrcuma y los ácidos grasos del pescado azul. “El color intenso de la remolacha es uno de los primeros indicadores de su potencial, según explica la especialista. Además, su costo asequible, entre 1,10 y 2,50 euros el kilogramo, y la facilidad para incorporarla a la dieta la convierten en una opción al alcance de todos los públicos”.

Romina Pereiro habla sobre los beneficios de la remolacha y da algunas ideas para incluirlas en nuestra dieta.

Navarro resalta que una cucharada diaria puede reducir la inflamación corporal en más del 50%. El alimento también favorece la circulación sanguínea, apoya el funcionamiento hepático y contribuye al bienestar físico general, ayudando a aumentar la resistencia. El cerebro y el intestino se benefician de su consumo regular, lo que amplía su campo de acción más allá de la simple acción antiinflamatoria.

Consumo y aportes nutricionales de la remolacha

La farmacéutica recomienda distintas formas de incorporar la remolacha en la alimentación cotidiana para aprovechar al máximo sus ventajas. Puede consumirse cocida, rallada, en un zumo o fermentada, adaptándose a diferentes gustos y necesidades. Esta versatilidad facilita su presencia habitual en la mesa.

La mejor forma de aprovechar todas las propiedades de la remolacha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos de composición, la remolacha se distingue por su elevado contenido en fibra, lo que la convierte en un auténtico prebiótico. Según Navarro, este tipo de fibra alimenta las bacterias beneficiosas presentes en el intestino, apoyando así la salud digestiva y el equilibrio de la microbiota.

“Además de la fibra, la remolacha aporta hierro, folato y vitamina C. La combinación adecuada de estos nutrientes contribuye a la formación de glóbulos rojos, lo que es clave para mantener la energía y el bienestar general. El hierro es esencial para transportar oxígeno en la sangre, el folato interviene en la síntesis de nuevas células y la vitamina C favorece la absorción del hierro”, explica la experta.

Reme Navarro insiste en que la remolacha se perfila como un alimento accesible, potente y fácil de incorporar en rutinas diarias, muy por delante de otros productos habitualmente considerados antiinflamatorios.