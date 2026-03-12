Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El costo de los combustibles cambian todos los días (Infobae)

El precio de las gasolinas se actualiza constantemente, por lo que es importante saber los costos por litro y llenar el depósito con la mejor opción. Aquí están los precios promedios de las gasolinas en distitnas ciudades de España para este jueves 12 de marzo, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, detallando los más caros y más baratos para que no te tomen por sorpresa.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 2,209 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,689 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,809 euros el litro

Precio mínimo: 1,569 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,939 euros el litro

Precio mínimo: 1,627 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 2,039 euros el litro

Precio mínimo: 1,625 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,719 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,874 euros el litro

Precio mínimo: 1,485 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,939 euros el litro

Precio mínimo: 1,719 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 2,203 euros el litro

Precio mínimo: 1,769 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,989 euros el litro

Precio mínimo: 1,819 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,659 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,939 euros el litro

Precio mínimo: 1,759 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,989 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,744 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,819 euros el litro

Precio mínimo: 1,589 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,959 euros el litro

Precio mínimo: 1,809 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 2,215 euros el litro

Precio mínimo: 1,619 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,009 euros el litro

Precio mínimo: 1,787 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,809 euros el litro

Precio mínimo: 1,509 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,935 euros el litro

Precio mínimo: 1,695 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 2,204 euros el litro

Precio mínimo: 1,745 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,955 euros el litro

Precio mínimo: 1,859 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,809 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,919 euros el litro

Precio mínimo: 1,849 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los combustibles cambia todos los días

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.