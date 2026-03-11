España

Investigadores españoles localizan biomarcadores capaces de predecir el éxito de los tratamientos en pacientes con cáncer de pulmón

Estas células encargadas de producir anticuerpos son clave en la respuesta inmunitaria contra el cáncer

Guardar
Un doctor mira TAC de
Un doctor mira TAC de pulmón. (iStock)

Un equipo de investigadores españoles ha logrado localizar un grupo de células que permiten predecir la efectividad de la quimioinmunoterapia en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico. El estudio, liderado por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha demostrado que los linfocitos B desempeñan un papel clave en la respuesta al tratamiento contra el cáncer. El hallazgo, publicado en la revista Clinical Cancer Research abre un camino para entender por qué las terapias funcionan mejor o peor en los pacientes.

El cáncer de pulmón es el tipo que más muertes causa en el mundo. En España, el año pasado se registraron más de 23.000 muertes por esta enfermedad y se espera que en 2026 se diagnostiquen 34.908 nuevos casos, con una supervivencia del 16,3% en hombres y del 23,5% en mujeres. El cáncer de pulmón no microcítico representa alrededor del 85% del total de casos y es menos letal que otros tipos, como el cáncer de pulmón de células pequeñas.

Los tumores son tratables, pero su detección tardía provoca que las terapias sean menos efectivas. “Comprender por qué algunos pacientes responden mejor a la quimio-inmunoterapia resulta fundamental para avanzar hacia tratamientos más precisos, personalizados y eficaces que permitan mejorar la calidad y expectativas de vida de este tumor de alto impacto”, ha valorado Mariano Provencio, presidente del GECP, en un comunicado.

Con este objetivo, los investigadores analizaron muestras de tumor y de sangre de 123 pacientes tomadas antes y después del tratamiento y su cirugía. El estudio ha descubierto que los linfocitos B, células encargadas de producir anticuerpos, tienen un papel clave en la lucha contra el cáncer.

La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

“Tradicionalmente, se pensaba que bastaba con que las células del sistema inmunológico estuvieran presentes en el tumor, pero nuestros datos muestran que la eficacia de la inmunoterapia depende también de una respuesta inmune bien organizada y funcional”, ha explicado Alberto Cruz, coinvestigador principal del estudio y especialista en Oncología Médica del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro.

La eficacia de los anticuerpos contra el cáncer

Un profesional de la salud
Un profesional de la salud realiza la extracción de sangre a un paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores detectaron que la quimioinmunoterapia potenciaba la creación de estructuras linfoides terciarias (TLS), pequeños “centros inmunitarios” que se crean dentro del tumor. Cuanto más maduras y activas eran estas estructuras, mejor era la respuesta del paciente ante el tratamiento, hasta lograr la desaparición total del tumor.

La misma tendencia se detectaba en las muestras de sangre: los pacientes con linfocitos B más maduros y activos respondían mejor al tratamiento. Este descubrimiento abre la puerta al desarrollo de biomarcadores sanguíneos que puedan predecir la eficacia de las terapias contra el cáncer, superando los indicadores utilizados en la actualidad.

“Evaluar la actividad de los linfocitos B y de las estructuras linfoides terciarias podría convertirse en una herramienta clave, no solo para anticipar cómo responderá cada paciente, sino también para optimizar su selección y evitar tratamientos innecesarios”, ha señalado Belén Sierra, investigadora posdoctoral en el Hospital Puerta de Hierro. Evaluar la actividad de los linfocitos B podría, además, abrir la puerta a nuevas terapias que potencien los centros inmunitarios para luchar contra el tumor.

Temas Relacionados

Cáncer de pulmónCáncerQuimioterapiaInmunoterapiaEnfermedades y medicamentosEnfermedades y medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Tres menores heridos, dos de ellos de gravedad, tras la explosión de una botella durante un experimento en un colegio de Porqueres (Girona)

Los niños que han sufrido quemaduras han sido trasladados en ambulancia y helicóptero al Hospital Vall d’Hebron de Barcelona

Tres menores heridos, dos de

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex

Meloni reconoce que la ofensiva de EEUU e Israel sobre Irán está “al margen del derecho internacional” y asegura que Italia “no es cómplice”: “No queremos entrar en guerra”

La primera ministra italiana ha explicado que, al igual que hace “el gobierno español”, Italia se mantendrá al margen de la guerra sin que esto implique “poner en cuestión” los acuerdos bilaterales con EEUU

Meloni reconoce que la ofensiva

Marcos, estudiante de veterinaria: “Lo que más miedo le da a tu perro cuando va al veterinario no son las agujas ni las pruebas, es que está en un lugar desconocido”

El especialista da estrategias para reducir el estrés y acostumbrar a las mascotas a ir a consulta

Marcos, estudiante de veterinaria: “Lo

Plátano o manzana: qué fruta elegir para evitar los picos de glucosa

Tres nutricionistas explican cuál es el mejor alimento para regular el nivel de azúcar en sangre

Plátano o manzana: qué fruta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre se escapa de

Un hombre se escapa de la cárcel con la ayuda de dos cómplices vestidos de policía y nadie se da cuenta hasta dos días después

La Guardia Civil para en Cádiz a un coche que estaba realizando maniobras “sospechas” y encuentran 150.000 euros en fajos de billetes

El Gobierno cesa a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon

Procedente el despido de un preso que trabajaba limpiando viales en el taller de la cárcel tras haber dado positivo en anfetaminas

España accede a desbloquear reservas de petróleo suficientes para cubrir el consumo nacional durante 12 días si así lo acuerdan los miembros de la AIE

ECONOMÍA

Renfe lanza la primera Oferta

Renfe lanza la primera Oferta Pública de Empleo del año con 550 plazas para maquinistas

El Gobierno ultima un paquete de medidas para “proteger las rentas de los trabajadores” frente a la guerra en Irán

Víctor Arpa, abogado: “Si te despiden, nunca firmes la carta sin haber hecho esto”

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

Inditex logra el mayor beneficio de su historia con 6.220 millones de euros

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”