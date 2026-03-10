España

Albares responde a Macron que España no participará en ninguna acción de apoyo a la guerra de Irán

El ministro de Asuntos Exteriores remarca que la participación española se limita a operaciones que puedan garantizar la paz

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Europa Press

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado que España no participará en ninguna acción militar que implique apoyo a la guerra en Irán. Además, ha remarcado que la participación española se limitará a operaciones orientadas a garantizar la paz.

Estas declaraciones responden al anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la puesta en marcha de una misión internacional de carácter “defensivo” para “abrir progresivamente” el estrecho de Ormuz. La iniciativa contempla el envío de ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaaviones franceses, con despliegue en el Mediterráneo Oriental. El objetivo será “atraer y movilizar” a otros países europeos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Albares ha indicado que aún no existe un planteamiento oficial sobre la operación. “No hay ninguna concreción ni ningún planteamiento oficial de la idea de Macron”, ha afirmado.

Por ahora, Macron solo ha manifestado su intención de impulsar la misión, recoge Efe. Asimismo, el ministro Albares ha reconocido que las informaciones que llegan sobre el conflicto constatan que la situación en la zona “se mantiene de manera muy preocupante”.

“El Gobierno de España solo participa en operaciones que puedan garantizar la paz y que garanticen la seguridad de la Unión Europea. Y esos son los parámetros en los que estamos”, ha enfatizado el ministro. Añadió que la posición del Ejecutivo es no colaborar en acciones, dentro o fuera de Oriente Medio, que puedan interpretarse como una implicación en la guerra.

Ante la propuesta francesa de desplegar una misión internacional de carácter exclusivamente defensivo en el estrecho de Ormuz, fuentes gubernamentales han señalado que la posición de España se evaluará únicamente si se presenta una solicitud formal y bajo los criterios expuestos.

Una misión internacional de carácter “defensivo”

El presidente francés Emmanuel Macron anunció el despliegue de una misión internacional destinada a escoltar buques comerciales y reabrir gradualmente el Estrecho de Ormuz, cerrado a raíz del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Según explicó Macron desde Chipre, el lunes 9 de marzo, durante su visita al portaaviones Charles de Gaulle tras los recientes ataques con drones en la región, Francia coordina esta iniciativa con países europeos y no europeos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron. REUTERS/Abdul Saboor/Pool

El plan contempla el envío de una docena de buques de guerra, entre ellos un grupo de ataque con portaaviones y dos portahelicópteros, que operarán en el Mediterráneo, el Mar Rojo y, potencialmente, el Estrecho de Ormuz. El objetivo principal es garantizar la libertad de navegación y la seguridad marítima, en particular para petroleros y portacontenedores que circulan por esta ruta.

Macron definió la operación como “puramente defensiva” y señaló que comenzará una vez concluya la fase más intensa de los combates en Oriente Medio. La decisión se adoptó tras el ataque de un dron Shahed a la base aérea británica de Akrotiri en Chipre, el primer incidente de este tipo en territorio europeo desde el inicio de la guerra. Macron expresó su solidaridad con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y afirmó que “cuando se ataca a Chipre, se ataca a Europa”.

