España

1 céntimo el litro de gasolina: una estación de servicio comete una errata con el precio y atrae a decenas de automovilistas que llenan el depósito e incluso bidones

“Se trató de un simple error de escritura, en beneficio del cliente, que fue corregido”, ha declarado la empresa

Guardar
Un coche repostando gasolina. (Freepik)
Un coche repostando gasolina. (Freepik)

La guerra en Irán ya está aumentando los precios de la gasolina en toda Europa. En España, por ejemplo, no había pasado mucho tiempo desde que el régimen iraní anunció la interrupción del tránsito en el Estrecho de Ormuz, cuando se notaba una subida de cuatro céntimos en el litro de gasolina, de acuerdo con datos difundidos por la asociación Facua. Y es que las gasolineras trasladan los incrementos del petróleo al consumidor casi de inmediato.

En este contexto de crisis energética, que puede agravarse si el conflicto bélico se alarga durante meses, un error de una gasolinera francesa de la empresa Carrefour, a las afueras de París, se ha vuelto viral por llegar en el mejor momento posible para los consumidores. En la región de Île-de-France, una estación de servicio ofreció por error, el pasado jueves, la gasolina a 1 céntimo el litro, tras una errata al escribir las cifras. El jueves 5 de marzo, el precio medio diario del SP95-E10 era de 1,79 euros el litro en Francia. Pero los letreros solo marcaban el 1.

“En realidad, se trató de un error de visualización”, ha explicado Carrefour al medio local Ouest-France. “En los supermercados, los precios en los surtidores son introducidos cada día por los equipos de las tiendas. Se trató de un simple error de escritura, en beneficio del cliente, que fue corregido por la noche”.

Durante el tiempo que duró el error, los conductores que pasaban por la gasolinera lo aprovecharon. En redes sociales ya circulan numerosos vídeos de automovilistas llenando el depósito e incluso rellenando bidones para acumular esta gasolina barata. En una de estas publicaciones, por ejemplo, se escucha a un automovilista gritar “¡increíble!” al ver el precio irrisorio mostrado en el contador, mientras varios clientes, con el maletero abierto, van sacando bidones listos para ser llenados. Carrefour, además, ha añadido a Ouest France que asume el error y que no pedirá ningún reembolso a los clientes.

Diego Moya explica cuál es la situación en Dubái después de los ataques de Irán a Dubái

¿Inflación temporal?

El encarecimiento de los combustibles ha reavivado la preocupación sobre el aumento de la inflación en Europa, incluida España. Por ejemplo, el índice TTF de Ámsterdam, referente para los contratos de gas natural en Europa se disparó más del 40% durante esta semana a raíz de los ataques de drones iraníes dirigidos contra instalaciones de gas licuado en Qatar.

En esta situación, las últimas previsiones publicadas por Funcas advierten de que la inflación podría mantenerse por encima del 3% hasta el verano y reducirse progresivamente hasta situarse cerca del 2,5% a finales de año, siempre que el conflicto se prolongue únicamente unos tres meses. El mismo organismo ha recalculado a la baja sus perspectivas sobre el crecimiento del PIB, que descendería en dos décimas respecto a las estimaciones previas al estallido bélico.

En declaraciones a la Agencia EFE, Gonzalo Escribano, responsable de Energía y Clima del Real Instituto Elcano, ha explicado que el escenario actual reviste “mucha seriedad” al haber dado paso a “un choque de oferta” que “nos va a costar mucha inflación”. No obstante, ha precisado que, pese a este repunte, el nivel de alarma todavía no iguala el alcanzado durante la guerra en Ucrania: entonces, el precio del barril de petróleo superó los 180 dólares, mientras que en la actualidad la cotización se mantiene en menos de la mitad.

Temas Relacionados

GasolinaGasolinerasCombustiblesPetróleoInflaciónEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Profesoras jubiladas vuelven a las aulas en Cataluña: “Esto es algo que nunca se pierde, ni con 89 años”

El colectivo MARC (Mestres Àvies Recuperadores de Contes) acerca cuentos y leyendas catalanas a los más pequeños

Profesoras jubiladas vuelven a las

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Números ganadores del Super Once

Procedente el despido de un operario de autopistas que dio positivo en cocaína y cannabis mientras conducía un vehículo de la empresa

En la carta de cese se le imputaba la comisión de una falta muy grave por transgresión de la buena fe contractual

Procedente el despido de un

Huevos rellenos de gambas: una receta llena de sabor con la que puedes sorprender a tus invitados

Es una preparación saludable y refrescante, ideal para comidas familiares o para compartir con amigos

Huevos rellenos de gambas: una

Santoral del 9 de marzo: así fue la vida de Santa Catalina de Bolonia, patrona de los artistas

El monasterio de Corpus Christi conserva manuscritos, pinturas y textos devocionales de la santa

Santoral del 9 de marzo:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un operario de autopistas que dio positivo en cocaína y cannabis mientras conducía un vehículo de la empresa

El Tribunal Supremo niega la residencia en el País Vasco a un enfermo renal alegando que ya conocía su diagnóstico en su país de origen

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

La Audiencia Nacional niega la libertad provisional a un hombre perseguido en Austria por cometer una decena de atracos supermercados

Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

ECONOMÍA

Renfe lanza una nueva página

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

La guerra en Irán aumentará la inflación en España, pero los efectos serán temporales si el conflicto no dura más de tres meses: “Puede remitir si esto es temporal”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”