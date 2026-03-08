1 céntimo el litro de gasolina: una estación de servicio comete una errata con el precio y atrae a decenas de automovilistas que llenan el depósito e incluso bidones

Un coche repostando gasolina. (Freepik)

La guerra en Irán ya está aumentando los precios de la gasolina en toda Europa. En España, por ejemplo, no había pasado mucho tiempo desde que el régimen iraní anunció la interrupción del tránsito en el Estrecho de Ormuz, cuando se notaba una subida de cuatro céntimos en el litro de gasolina, de acuerdo con datos difundidos por la asociación Facua. Y es que las gasolineras trasladan los incrementos del petróleo al consumidor casi de inmediato.

En este contexto de crisis energética, que puede agravarse si el conflicto bélico se alarga durante meses, un error de una gasolinera francesa de la empresa Carrefour, a las afueras de París, se ha vuelto viral por llegar en el mejor momento posible para los consumidores. En la región de Île-de-France, una estación de servicio ofreció por error, el pasado jueves, la gasolina a 1 céntimo el litro, tras una errata al escribir las cifras. El jueves 5 de marzo, el precio medio diario del SP95-E10 era de 1,79 euros el litro en Francia. Pero los letreros solo marcaban el 1.

“En realidad, se trató de un error de visualización”, ha explicado Carrefour al medio local Ouest-France. “En los supermercados, los precios en los surtidores son introducidos cada día por los equipos de las tiendas. Se trató de un simple error de escritura, en beneficio del cliente, que fue corregido por la noche”.

Durante el tiempo que duró el error, los conductores que pasaban por la gasolinera lo aprovecharon. En redes sociales ya circulan numerosos vídeos de automovilistas llenando el depósito e incluso rellenando bidones para acumular esta gasolina barata. En una de estas publicaciones, por ejemplo, se escucha a un automovilista gritar “¡increíble!” al ver el precio irrisorio mostrado en el contador, mientras varios clientes, con el maletero abierto, van sacando bidones listos para ser llenados. Carrefour, además, ha añadido a Ouest France que asume el error y que no pedirá ningún reembolso a los clientes.

¿Inflación temporal?

El encarecimiento de los combustibles ha reavivado la preocupación sobre el aumento de la inflación en Europa, incluida España. Por ejemplo, el índice TTF de Ámsterdam, referente para los contratos de gas natural en Europa se disparó más del 40% durante esta semana a raíz de los ataques de drones iraníes dirigidos contra instalaciones de gas licuado en Qatar.

En esta situación, las últimas previsiones publicadas por Funcas advierten de que la inflación podría mantenerse por encima del 3% hasta el verano y reducirse progresivamente hasta situarse cerca del 2,5% a finales de año, siempre que el conflicto se prolongue únicamente unos tres meses. El mismo organismo ha recalculado a la baja sus perspectivas sobre el crecimiento del PIB, que descendería en dos décimas respecto a las estimaciones previas al estallido bélico.

En declaraciones a la Agencia EFE, Gonzalo Escribano, responsable de Energía y Clima del Real Instituto Elcano, ha explicado que el escenario actual reviste “mucha seriedad” al haber dado paso a “un choque de oferta” que “nos va a costar mucha inflación”. No obstante, ha precisado que, pese a este repunte, el nivel de alarma todavía no iguala el alcanzado durante la guerra en Ucrania: entonces, el precio del barril de petróleo superó los 180 dólares, mientras que en la actualidad la cotización se mantiene en menos de la mitad.