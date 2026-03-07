Nuevo revés para la familia real británica: la princesa Michael de Kent sufre un derrame cerebral y se encuentra en estado grave

La princesa Michael de Kent (Shutterstock)

La princesa Michael de Kent, nacida María Cristina de Reibnitz, ha sufrido un derrame cerebral que la mantiene postrada en cama y en estado grave, según ha informado el Daily Mail. La información sobre la salud de la princesa ha sido confirmada por su entorno, que ha emitido el siguiente comunicado: “Agradecemos la preocupación mostrada, pero no comentamos asuntos médicos privados”.

Daily Mail ha informado que Michael de Kent permanece en estado grave tras el derrame cerebral, y no se ha facilitado ningún pronóstico de recuperación por parte de su equipo médico. Esta transparencia limitada se extiende a otras solicitudes de información, ya que diversos medios han vuelto a recibir la negativa sobre asuntos médicos privados, lo que enfatiza la discreción en torno a su evolución clínica.

A lo largo de los últimos años, la familia ha atravesado episodios meses. El escándalo del expríncipe Andrés y su vinculación con Epstein tiene en vilo a toda la familia real británica. Pese a estas circunstancias, las fuentes del citado medio recalcan el carácter firme y la tenacidad que siempre han definido a la princesa Michael de Kent.

La princesa Michael de Kent con la familia real británica (Alamy)

La princesa y el príncipe Michael de Kent

En 1978, redefinió su posición social al contraer matrimonio con el príncipe Michael de Kent, primo hermano de la reina Isabel II y primo segundo del rey Carlos. Por convención, ostenta el título oficial de princesa Michael de Kent en lugar de su nombre de pila, y, aunque no pertenece al núcleo que representa oficialmente a la Corona ni recibe financiación pública directa para funciones institucionales, tanto ella como su esposo han realizado actuaciones y desplazamientos en calidad de representantes en actos culturales, históricos y diplomáticos.

La princesa también es autora de títulos historiográficos sobre monarquía europea y conferenciante en esta materia. En diciembre de 2024, la princesa Michael de Kent sufrió una caída en las escaleras de su casa, en el Palacio de Kensington, que le provocó la fractura de ambas muñecas. Mientras la princesa se encontraba todavía convaleciente, su marido, el príncipe Michael de Kent, de 83 años, ha continuado con su agenda pública.

Los Windsor han aparecido juntos en el balcón central del Palacio de Buckingham para ver el desfile aéreo que conmemora el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. (REUTERS)

La polémica de Michael de Kent

Según declaraciones publicadas por Daily Mail, la propia princesa manifestó entonces: “Muchas cosas que uno espera poder hacer, como cepillarse los dientes, son imposibles. Puedo escribir con un dedo en un móvil, pero no puedo usar una computadora portátil”. El accidente obligó a entablillarle ambas muñecas, aunque logró asistir al tradicional almuerzo navideño del rey Carlos en Buckingham ese mismo día.

La biografía reciente de la princesa Michael de Kent ha estado marcada tanto por cuestiones de salud como por controversias mediáticas. Reconocida públicamente por su actitud distante y ciertas decisiones polémicas, protagonizó un episodio muy comentado en la prensa británica al lucir un broche con la figura de un blackamoor, símbolo del esclavismo colonial, durante un almuerzo de la reina Isabel II al que acudía Meghan Markle en una de sus primeras apariciones familiares, un gesto que fue ampliamente difundido y criticado en los medios del país.