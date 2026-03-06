Roban una bicicleta de 4.000 euros e intentan vendérsela al mismo propietario por Wallapop

Un hombre intenta estafar con la misma bicicleta que robó. (Foto AP/Eduardo Muñoz Álvarez)

Una historia con una bicicleta como protagonista ha sorprendido a las autoridades de Castellví de la Marca (Barcelona). Todo comenzó el 27 de febrero cuando a un hombre le robaron su bici, valorada en 4.000 euros, en la localidad barcelonesa de la Múnia. Pocos días después, la sorpresa fue aún mayor para el propietario cuando localizó el mismo vehículo anunciado a la venta en Wallapop.

El precio, 1.275 euros, estaba muy por debajo del valor real, lo que contribuyó a levantar sospechas y permitió identificar el producto robado sin grandes dificultades. El episodio, informado por Ràdio Associació de Catalunya 1 (RAC1), continua con la participación de los Mossos d’Esquadra.

A partir de ahí idearon una operación para atrapar al responsable y recuperar la bicicleta. Las autoridades se encargaron de gestionar la compra a través la plataforma y acordar la cita como si fuera un interesado de verdad. Durante los días siguientes se acordó el encuentro con el sospechoso en la calle Escoles de Llorenç de Penedès, en el Baix Penedès, a las ocho y media de la noche. Antes de la cita, mantuvieron intercambio de mensajes con el vendedor para cerrar detalles sobre las características y el precio definitivo.

Cómo los Mossos d’Esquadra desmantelaron la venta

El día del encuentro, el ladrón se encontró con un supuesto comprador que en realidad era del equipo de los Mossos. Luego solicitaron al vendedor algún documento que acreditara la propiedad de la bicicleta, como una factura o justificante, pero este aseguró no poseer ninguno porque, según su relato, la había comprado a un amigo tres meses antes. Este dato no convenció a los Mossos, que ya contaban con la información clave. La bicicleta llevaba instalado un dispositivo de geolocalización valorado en 300 euros, lo que permitió verificar de forma inequívoca que se trataba del vehículo robado días antes en la Múnia.

El ladrón tampoco se limitó a ofrecer la bicicleta en la aplicación de compraventa; también intentó colocarla en varios grupos ciclistas de la comarca, ampliando el círculo de posibles compradores y las probabilidades de ser detectado. Finalmente, los Mossos d’Esquadra detuvieron al vendedor y pusieron el caso en manos del juzgado, logrando devolver la bicicleta a su dueño.

Recomendaciones para prevenir robos similares

Tras el caso, los Mossos d’Esquadra recordaron la importancia de tomar medidas preventivas para dificultar el robo de bicicletas y facilitar la recuperación en caso de sustracción. Recomiendan aportar datos precisos y completos al denunciar, como fotografías, número de serie, descripción y características técnicas del vehículo. Esta información agiliza la identificación en caso de aparición en aplicaciones de compraventa o en operativos policiales.

A través de RAC1, aconsejan estacionar las bicicletas en lugares bien iluminados y transitados, y asegurar tanto el cuadro como al menos una rueda con un candado de alta resistencia. Utilizar dispositivos de geolocalización, como en el caso relatado, puede ser determinante para localizar y recuperar el vehículo tras un robo.

Los Mossos también sugieren vigilar periódicamente las plataformas de compraventa, ya que es habitual que los ladrones intenten vender artículos robados por precios inferiores a los de mercado. Si se detecta el propio vehículo en venta, se recomienda contactar inmediatamente con la policía y evitar negociar directamente con el vendedor para no poner en riesgo la seguridad personal.