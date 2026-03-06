España

El Gobierno aprueba más de 2.800 plazas para ingreso y promoción interna en Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 2026

El texto legal prevé la convocatoria de hasta 500 plazas para reservistas voluntarios

Varios militares desfilan durante el
Varios militares desfilan durante el desfile militar (Imanol Rimada - Europa Press)

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto 170/2026 que fija la oferta de empleo público para las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en 2026. La norma, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece 1.256 plazas de ingreso directo y 1.607 para promoción interna, según informó el Gobierno. El objetivo es asegurar la renovación y modernización de las plantillas militares y de seguridad.

De las 1.256 plazas de ingreso directo en las Fuerzas Armadas que contempla la norma, 737 corresponden a escalas de oficiales, 40 a escalas técnicas y 45 a oficiales enfermeros. Además, se suman 336 plazas para suboficiales y 98 para militares de complemento. El acceso estará abierto a quienes cumplan los requisitos académicos y de salud, con parte de las vacantes reservadas para quienes acrediten titulaciones universitarias, especialmente en los puestos técnicos y sanitarios.

Se suman 1.607 plazas para promoción interna, dirigidas a personal en activo que aspire a ascensos o cambios de escala o cuerpo. Esta modalidad incluye oportunidades para militares de carrera, de complemento, tropa y marinería. En esta edición, 258 plazas serán para oficiales, 50 para suboficiales con créditos universitarios (ECTS) y 238 en escalas técnicas y enfermería. Además, el decreto contempla 1.261 plazas para el acceso a la escala de suboficiales por promoción, reservadas para tropa y marinería.

Tal como detalla el Ejecutivo, la planificación anual de estas plazas responde a las necesidades actuales de defensa y seguridad en España. El texto legal prevé, además, la convocatoria de hasta 500 plazas para reservistas voluntarios y un máximo de 1.000 plazas para garantizar la continuidad de personal de tropa y marinería en régimen de servicios permanentes. Entre las novedades, hasta un 10% de las plazas de tropa y marinería podrán ser ofertadas a personas extranjeras, siempre que cumplan con los requisitos legales y de formación establecidos.

Por qué los soldados son expulsados de las Fuerzas Armadas a los 45 años.

Plazas en la Guardia Civil

El Real Decreto 170/2026 establece la oferta de empleo público para la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, fijando 81 plazas de ingreso directo para el año 2026. Del total, 65 estarán destinadas a aspirantes que no cuenten con titulación universitaria previa, mientras que las 16 restantes requerirán acreditar un título universitario. Esta distribución busca responder a las necesidades de mando y especialización dentro del cuerpo, conforme a los requisitos que se determinarán en las próximas convocatorias.

El decreto introduce un marco de planificación y transparencia en los procesos de promoción profesional y relevo generacional tanto en las Fuerzas Armadas como en la Guardia Civil. El ajuste de las plantillas a las necesidades actuales de defensa y seguridad se plantea como prioridad, con el objetivo de garantizar la cobertura de puestos clave y la adaptación de los recursos humanos a los retos que plantea el contexto nacional y las exigencias del servicio público. La publicación incluye que los detalles específicos de acceso, temarios y fases de selección se publicarán en las bases de cada convocatoria, con el objetivo de facilitar la participación de los interesados.

