El rey Felipe presencia la insólita reunión de la familia Alba en Sevilla en el primer homenaje a la duquesa por su centenario

El rey Felipe inaugura la exposición 'Cayetana: Grande de España' junto a Cayetana Martínez de Irujo (EFE)

La conmemoración del centenario del nacimiento de la duquesa Cayetana de Alba ha arrancado este miércoles en Sevilla con la inauguración de la exposición Cayetana. Grande de España, acto que ha contado con la presencia de Felipe VI. Esta cita ha servido no solo como homenaje a la recordada aristócrata, sino también como escenario para una reunión familiar inusual en el Palacio de las Dueñas, uno de los enclaves más significativos de la vida de la aristócrata.

A lo largo de la tarde, la familia Alba casi al completo ha acudido a esta convocatoria cargada de simbolismo. Cayetano Martínez de Irujo, responsable de impulsar el homenaje, ha llegado acompañado de su esposa Bárbara Mirjan y de sus hijos Luis y Amina, residentes fuera del país. Han asistido, además, los duques de Huéscar, Fernando Fitz-James-Stuart y Sofía Palazuelo; Eugenia Martínez de Irujo, que ha lucido un vestido propiedad de su madre, junto a Narcís Rebollo y la hija de ambos, Tana Rivera.

También Jacobo Martínez de Irujo, que ha reaparecido junto a su mujer, Inka Martí, Alfonso Martínez de Irujo y Alfonso Díaz, viudo de la duquesa y último gran amor de esta, han estado presentes, completando así una representación familiar poco habitual en tales circunstancias. Todos los hijos de la duquesa han recibido al rey excepto Fernando Martínez de Irujo, duque de Huéscar, que no ha podido acudir al acto.

Alfonso Díez, Amina y Luis Martínez de Irujo y Casanova, Cayetana Rivera, Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo en la exposición de la duquesa de Alba (EFE)

La exposición de la duquesa de Alba

El primer acto de este amplio programa de homenajes consiste en la muestra Cayetana. Grande de España, organizada por la Fundación Casa de Alba. Reúne cerca de 200 piezas, entre ellas obras de arte, vestidos de alta costura, fotografías, objetos personales y correspondencia íntima. Uno de los elementos destacados es el traje goyesco que la duquesa vistió en la Corrida Goyesca de 1974.

El rey Felipe VI saluda a Cayetano Martínez de Irujo (Europa Press)

La exposición podrá visitarse desde el 5 de marzo hasta el 31 de agosto de 2026 en el propio Palacio de las Dueñas, residencia predilecta de Cayetana Fitz-James Stuart y lugar donde transcurrieron sus últimos días hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 2014. El recorrido propuesto ofrece una visión de una mujer libre, familiar y profundamente identificada con Andalucía.

El rey Felipe inaugura la exposición 'Cayetana: Grande de España' (EFE)

La relación del rey Felipe y los Alba

La asistencia de Felipe VI a la inauguración representa un gesto explícito de los lazos históricos que unen a la Casa Real española con la Casa de Alba, una relación que se extiende durante siglos. El Ducado de Alba de Tormes es uno de los títulos nobiliarios con mayor solera de España, instituido en 1472 por Enrique IV de Castilla. Cayetana Fitz-James Stuart formalizó su bautizo con el apadrinamiento de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, abuelos de Juan Carlos I y bisabuelos del monarca actual.

La influencia directa de la Duquesa de Alba en la historia reciente de la monarquía española también ha quedado reflejada en este homenaje. Cayetana Fitz-James Stuart intervino decisivamente para facilitar la relación y posterior enlace matrimonial entre el entonces príncipe de Asturias y doña Letizia.

El rey Felipe VI saluda a Alfonso Martínez de Irujo (EFE)

Según relatan las memorias de Cayetano Martínez de Irujo, fue la propia reina Sofía quien solicitó a la duquesa la organización de una cena en el Palacio de Liria para presentar oficialmente a la por entonces periodista antes de la boda real, con el objetivo de asegurar su integración en los círculos influyentes de la aristocracia madrileña, tradicionalmente recelosos hacia dicho compromiso.

El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo contraerá matrimonio con Bárbara Mirján en una ceremonia que se llevara a cabo en Sevilla.