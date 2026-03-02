España

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 2 al 6 de marzo: cenas románticas, secretos y un crimen que sacude la colonia

Beatriz, Begoña y compañía vivirán momentos inesperados en los siguientes capítulos de la serie diaria de Antena 3

Guardar
Escena de 'Sueños de libertad'.
Escena de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Los lazos se estrechan, los secretos salen a la luz y las relaciones se ponen a prueba en la primera semana de marzo de Sueños de libertad. La serie diaria de Antena 3, protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, entre otros, vuelve a las pantallas con cinco capítulos llenos de intriga, tensión y romance.

En estos nuevos episodios, Beatriz seguirá manteniendo el control sobre Gabriel, mientras su llegada a Toledo junto a un misterioso amante de México la pondrá en una situación inesperada: se verá involucrada en un crimen que nadie había previsto. Mientras tanto, Begoña observa cómo Andrés intenta pasar página gracias a Valentina, y el hijo de Damián buscará sonsacar información a Carmen sobre la dependienta.

Otros personajes también vivirán momentos clave: en la tienda, la desigualdad salarial dará lugar a tensiones, Claudia tendrá que dar explicaciones a Mabel por su actitud, y Tasio se replanteará su relación con Carmen tras conocer a Paula.

A continuación, el avance de cada capítulo de estreno.

Lunes 2 de marzo - capítulo 509

Valentina y Andrés comparten recuerdos llenos de nostalgia, mientras Salva se ve obligado a compensar a Esteban por un error.

Escena de 'Sueños de libertad'.
Escena de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Gabriel, por su parte, decide confrontar a Beatriz, iniciando un enfrentamiento que promete cambios en el rumbo de la historia.

Martes 3 de marzo - capítulo 510

Damián se sincerará con una confesión peliaguda, mientras Tasio toma decisiones que podrían cambiar su futuro con Paula. Nieves sorprende a Luz con una petición inesperada y Salva sigue intentando poner límites a Esteban.

En otro punto del relato, Beatriz se reencuentra con su amante llegado desde México, lo que genera tensión en Gabriel. Además, Salva se enfada con Mabel, pero Claudia toma partido y lo defiende, y Damián se plantea una decisión clave sobre su relación con Digna.

Miércoles 4 de marzo - capítulo 511

Escena de 'Sueños de libertad'.
Escena de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Beatriz recibe una noticia impactante que la vincula directamente con un crimen, aumentando la tensión en la colonia. Don Agustín presume de un logro que no le corresponde, mientras Mabel se enfrenta a Esteban por su actitud. Gabriel sorprende a Marisol con una inesperada propuesta.

Tasio encarga una misión especial a Manuela, Miguel decide sobre su puesto en el dispensario, y Begoña finalmente deja ir a Andrés, dándole espacio para tomar sus propias decisiones.

Jueves 5 de marzo - capítulo 512

Valentina reacciona de forma inesperada ante un detalle que cambia la dinámica de la semana. Begoña hace un encargo especial a Eduardo, mientras Gabriel empieza a unir cabos con Marisol y Pablo.

La cena romántica con Carmen no sale como Tasio esperaba, y Salva planta cara a Esteban. Por su parte, Claudia explica a Mabel el motivo de su animadversión, mientras Beatriz presiona a Gabriel más que nunca, dejando claras sus intenciones.

Escena de 'Sueños de libertad'.
Escena de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Viernes 6 de marzo - capítulo 513

El viernes se centra en decisiones amorosas y secretos al descubierto. Damián y Digna deciden que no quieren esperar para casarse, y Mabel anima a Claudia a lanzarse con Salva. Andrés sigue intentando sonsacar información a Carmen sobre Valentina, mientras las chicas de la tienda se fijan en la desigualdad salarial en la perfumería.

Finalmente, Gabriel contrata a un detective para investigar a Pablo Salazar, y Paula decide marcar distancia con Tasio, cerrando la semana con nuevas tensiones y giros inesperados que mantendrán a los espectadores pegados a la pantalla.

Temas Relacionados

AtresmediaAntena 3Televisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Piden investigar un máster de la Universidad Católica de Valencia por posibles contenidos que avalan terapias de conversión

La FELGTBI+ y la organización Lambda reclaman a la Fiscalía que actúe y recuerdan que esas prácticas, además de estar prohibidas, ponen en riesgo a personas históricamente vulnerables

Piden investigar un máster de

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los resultados ganadores

Tarifa de la luz en España este martes 3 de marzo de 2026

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es mantenerte actualizado sobre el costo promedio de la energía eléctrica

Tarifa de la luz en

Europa paga la factura de la guerra en Irán: los precios del gas suben un 40% y el petróleo un 8%

La escalada amenaza el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del suministro mundial de petróleo y gas licuado

Europa paga la factura de

Natalia Sánchez celebra los 500 programas de ’Sueños de Libertad’: “Hay escenas donde no puedo seguir y he tenido que pedir parar”

Tras dos años de un éxito indiscutible, la actriz de ’Sueños de Libertad’ se sincera con ‘Infobae’ sobre su frenética rutina, los momentos más difíciles de la grabación y el reconocimiento de la industria a las series diarias

Natalia Sánchez celebra los 500
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Europa paga la factura de

Europa paga la factura de la guerra en Irán: los precios del gas suben un 40% y el petróleo un 8%

La jueza que investiga el accidente de Adamuz autoriza la extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes implicados

Condenan a 13 meses de prisión a un mosso d’esquadra por robar un iPhone y unos auriculares inalámbricos a un hombre que estaba muerto en la calle

España niega a EEUU el uso de las bases conjuntas de Rota y Morón en la guerra contra Irán: “Ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de apoyo”

La Guardia Civil de Albacete niega la conciliación de un agente para cuidar a su hijo recién nacido con riesgo neurológico: “Es una resolución deshumanizada”

ECONOMÍA

Amazon destinará 18.000 millones de

Amazon destinará 18.000 millones de euros para ampliar sus centros de datos en Aragón: ya suman 33.700 millones invertidos por la multinacional

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de marzo

El teletrabajo eleva la productividad y aumenta la brecha salarial: quienes trabajan desde casa ganan un 35% más de media

Cómo afectará el cierre del Estrecho de Ormuz en España: amenaza con disparar el precio de la energía y encarecer los combustibles

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si un día festivo coincide con uno de tus días de descanso, la empresa podría tener que compensarlo”

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión