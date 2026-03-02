Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 2 al 6 de marzo: cenas románticas, secretos y un crimen que sacude la colonia

Escena de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Los lazos se estrechan, los secretos salen a la luz y las relaciones se ponen a prueba en la primera semana de marzo de Sueños de libertad. La serie diaria de Antena 3, protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, entre otros, vuelve a las pantallas con cinco capítulos llenos de intriga, tensión y romance.

En estos nuevos episodios, Beatriz seguirá manteniendo el control sobre Gabriel, mientras su llegada a Toledo junto a un misterioso amante de México la pondrá en una situación inesperada: se verá involucrada en un crimen que nadie había previsto. Mientras tanto, Begoña observa cómo Andrés intenta pasar página gracias a Valentina, y el hijo de Damián buscará sonsacar información a Carmen sobre la dependienta.

Otros personajes también vivirán momentos clave: en la tienda, la desigualdad salarial dará lugar a tensiones, Claudia tendrá que dar explicaciones a Mabel por su actitud, y Tasio se replanteará su relación con Carmen tras conocer a Paula.

A continuación, el avance de cada capítulo de estreno.

Lunes 2 de marzo - capítulo 509

Valentina y Andrés comparten recuerdos llenos de nostalgia, mientras Salva se ve obligado a compensar a Esteban por un error.

Escena de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Gabriel, por su parte, decide confrontar a Beatriz, iniciando un enfrentamiento que promete cambios en el rumbo de la historia.

Martes 3 de marzo - capítulo 510

Damián se sincerará con una confesión peliaguda, mientras Tasio toma decisiones que podrían cambiar su futuro con Paula. Nieves sorprende a Luz con una petición inesperada y Salva sigue intentando poner límites a Esteban.

En otro punto del relato, Beatriz se reencuentra con su amante llegado desde México, lo que genera tensión en Gabriel. Además, Salva se enfada con Mabel, pero Claudia toma partido y lo defiende, y Damián se plantea una decisión clave sobre su relación con Digna.

Miércoles 4 de marzo - capítulo 511

Escena de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Beatriz recibe una noticia impactante que la vincula directamente con un crimen, aumentando la tensión en la colonia. Don Agustín presume de un logro que no le corresponde, mientras Mabel se enfrenta a Esteban por su actitud. Gabriel sorprende a Marisol con una inesperada propuesta.

Tasio encarga una misión especial a Manuela, Miguel decide sobre su puesto en el dispensario, y Begoña finalmente deja ir a Andrés, dándole espacio para tomar sus propias decisiones.

Jueves 5 de marzo - capítulo 512

Valentina reacciona de forma inesperada ante un detalle que cambia la dinámica de la semana. Begoña hace un encargo especial a Eduardo, mientras Gabriel empieza a unir cabos con Marisol y Pablo.

La cena romántica con Carmen no sale como Tasio esperaba, y Salva planta cara a Esteban. Por su parte, Claudia explica a Mabel el motivo de su animadversión, mientras Beatriz presiona a Gabriel más que nunca, dejando claras sus intenciones.

Escena de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Viernes 6 de marzo - capítulo 513

El viernes se centra en decisiones amorosas y secretos al descubierto. Damián y Digna deciden que no quieren esperar para casarse, y Mabel anima a Claudia a lanzarse con Salva. Andrés sigue intentando sonsacar información a Carmen sobre Valentina, mientras las chicas de la tienda se fijan en la desigualdad salarial en la perfumería.

Finalmente, Gabriel contrata a un detective para investigar a Pablo Salazar, y Paula decide marcar distancia con Tasio, cerrando la semana con nuevas tensiones y giros inesperados que mantendrán a los espectadores pegados a la pantalla.