Melon Diesel, el regreso más inesperado del pop español: “No sabíamos que habíamos dejado tanta huella en tan poco tiempo”

Melon Diesel.

A finales de los 90, cuando internet aún no dictaba tendencias y las canciones viajaban de boca en boca, una banda asentada en Gibraltar irrumpió en España con un sonido diferente, de claras influencias anglosajonas, que conectó de lleno con una generación. Eran Melon Diesel y temas como Contracorriente, Por ti o Quiero un camino se convirtieron en himnos de una época.

Ahora, más de dos décadas después de aquel fenómeno fugaz pero intenso, el grupo regresa con una gira —bautizada como La Gira de Mr. Bond en recuerdo a su famoso álbum— que ya ha colgado el cartel de ‘sold out’ en varias ciudades, entre ellas Madrid y Gibraltar. Infobae ha hablado con los tres miembros del grupo original, Dylan Ferro (voz), Dani Fa (guitarra) y Danny Bugeja (guitarra), antes de subirse al escenario de Madrid, donde han logrado dos sold out.

“Las canciones son lo que perdura, lo que ha hecho inmortal a Melon”, reflexionan ahora, entre risas y cierta incredulidad por la respuesta del público. Porque si algo les ha sorprendido en esta vuelta es la magnitud del recuerdo. “No sabíamos que habíamos dejado tanta marca en tan poco tiempo”, reconocen a Infobae.

De fenómeno fugaz a banda intergeneracional

El éxito de Melon Diesel fue tan intenso como breve. Se dieron a conocer en España en el año 2000 y apenas tres años después el proyecto se disolvía tras la publicación de Real (2003), un disco con mayor presencia del inglés —una apuesta impulsada por su discográfica— que no obtuvo el impacto esperado. Entre medias, incluso hubo un parón por problemas de salud en la voz de su cantante.

“Dos años y pico es muy poco tiempo para dejar huella, o eso creíamos”, confiesan. Sin embargo, el tiempo les ha demostrado lo contrario. La prueba está en sus conciertos actuales: primeras filas llenas de veinteañeros que corean letras publicadas antes de que ellos nacieran.

“Es una mezcla preciosa”, cuentan. “Están los que crecieron con nosotros, que ahora vienen con hijos, y 30 gente mucho más joven. Las canciones buenas son buenas hoy, mañana y dentro de treinta años”. La comparación les sale sola: “A mí me encantan los Beatles y se separaron mucho antes de mi época. Fui a ver a Paul McCartney y me impresionaba ver a una chica de 17 años llorando en el concierto”.

El fenómeno, admiten, es ahora más evidente que nunca. “En su día sabíamos que éramos populares, pero lo estamos notando más ahora que entonces”.

Volver a ser Melon Diesel

Tras años trabajando bajo el nombre de Taxi, la banda ha decidido recuperar su esencia original. El motivo es tan emocional como práctico. “Musicalmente nos sentimos más identificados con aquella etapa”, explican. Y además, en plena era digital, la decisión tiene lógica: “Si metes ‘Taxi’ en Google sale de todo menos el grupo. Si pones ‘Melon Diesel’, salimos nosotros”.

Melon Diesel en una imagen promocional. (Warner)

El regreso no ha sido improvisado. Aunque lo anunciaron en 2023, han necesitado tiempo para reconstruir una estructura que ya no existía: redes sociales, web, equipo, compañía… “Estaba todo obsoleto. Teníamos ganas, pero había que empezar de cero”.

También han querido rodearse de artistas con los que siempre soñaron colaborar. El nuevo trabajo incluirá participaciones de nombres como Iván Ferreiro o Morgan, y prometen más sorpresas. “Todas las canciones llevan colaboraciones, pero queremos ir dejándolo caer poco a poco. Dejar con la miel en los labios”, bromean.

Sin competir, pero con ambición

Tienen claro que no quieren volver desde la competición. Descartan formatos como el Benidorm Fest o programas televisivos musicales. “La música no es una competición, es arte. Ya la gente nos conoce y conoce nuestras canciones”.

Su foco está en España. Aunque sus raíces en Gibraltar les dieron una identidad bilingüe —“pensamos a veces en inglés y hablamos en español”, cuentan—, ahora no se plantean un salto internacional. “Tenemos cosas que decir aquí”.

Más maduros, pues son conscientes de que “no es lo mismo tener 22 años que cumplir 50”, y con otra perspectiva, viven este regreso con responsabilidad y gratitud. “La primera vez fue muy intensa y muy corta. Pensábamos que iba a durar para siempre, y no. Ahora queremos aprovechar la oportunidad”.

Mientras el público responda, aseguran que seguirán ahí. Porque si algo ha demostrado este regreso es que el “sonido Melon” nunca se fue del todo: simplemente estaba esperando su momento para volver.