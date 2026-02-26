España

Un terremoto de 4,4 hace temblar al menos veinte localidades en Tenerife y Gran Canaria

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado el sismo a las 12:26 de la mañana, hora canaria

La Red Sísmica Canaria (INVOLCAN) ha detectado un terremoto de 4,4 en la escala de Richter a las 12:26:17, hora canaria, en la zona comprendida entre Tenerife y Gran Canaria. El fenómeno, que se ha sentido en distintos municipios de ambas islas, ha generado inquietud en la población local debido a su intensidad y al recuerdo del sismo de 2019. Los temblores se han notado en al menos 15 localidades tinerfeñas y 5 grancanarias.

El origen se debe a la actividad sísmica del volcán de Enmedio, situado a medio camino entre las dos islas capitalinas. Recordemos que hace siete años fue el causante del mayor terremoto reciente en el archipiélago, con el que se alcanzó una magnitud de 4,2. Pese a que el epicentro en este caso se ha localizado a una profundidad de 10 kilómetros, la población ha percibido un temblor con una intensidad moderada.

Por su parte, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha confirmado que, tras su actuación, se ha detectado un segundo movimiento sísmico en una zona cercana, a una profundidad menor (4 kilómetros). Aunque su magnitud ha sido de 2 en la escala de Richter, los expertos siguen atentos ante cualquier otra posible réplica.

Imagen en 3D del volcán
Imagen en 3D del volcán de Enmedio (Grupo de Investigación "Geociencias Marinas del IEO")

“No hay que asustarse”

El responsable de vigilancia de INVOLCAN, Luca D’Auria, ha explicado en Ponte al Día que suele ser corriente que un sismo de magnitud 4 tenga alguna réplica. Sin embargo, ha insistido en que “no hay que asustarse”. Además, ha aclarado que la profundidad y la potencia a la que se ha producido no son datos “ni para alarmarse ni con un significado específico. Es, simplemente, un terremoto en la corteza como los que ocurren cada semana en esta misma zona”, ha afirmado.

Igualmente, desde INVOLCAN se ha descartado que este fenómeno tenga “relación alguna con la sismicidad volcánica registrada” en el Teide, donde se han registrado más de 6.000 temblores en las últimas tres semanas. De hecho, con su última actividad, detectada el lunes bajo el suelo tinerfeño, el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, aseguró que para una erupción basáltica como la que tuvo lugar en septiembre de 2021 en La Palma, se necesitarían “terremotos más fuertes y sentidos, además de una mayor deformación del terreno”.

Los temblores tinerfeños se han percibido en Arico, La Laguna, Santa Cruz, Arafo, Los Realejos, Güímar, La Matanza, Candelaria, La Orotava, La Esperanza, El Rosario, Tacoronte, Arona, Granadilla y Santa Úrsula, en Tenerife. Mientras que en Gran Canaria, los municipios afectados han sido Gáldar, Agaete, La Aldea, Vega de San Mateo y Valsequillo. A pesar de la alarma vecinal momentánea, no se han registrado daños materiales por el momento.

Recordando el último evento similar, el pasado 21 de octubre de 2021 el IGN percibió otro terremoto de magnitud 3,2. El movimiento del volcán de Enmedio se situó esa vez a unos 25 kilómetros de profundidad.

*Noticia en ampliación

