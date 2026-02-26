Buenas noticias para los jubilados: la subida de las pensiones en 2026 conforme al IPC será aprobada este jueves

La diputada del PP Ester Muñoz (d, primera fila) recibe el aplauso de su bancada tras intervenir en el pleno del Congreso, este martes. (EFE/ Víctor Lerena)

Buenas noticias para los jubilados. El Congreso tiene previsto aprobar este jueves la esperada subida de las pensiones para 2026 conforme al IPC. El Real Decreto-ley, que garantiza el incremento automático de las prestaciones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), logra así un respaldo parlamentario amplio.

El apoyo al texto no solo proviene del Gobierno y sus socios habituales. A la suma de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Compromís, UPN y Coalición Canaria se añaden dos partidos clave: PP y Junts, que se habían opuesto en un principio. El respaldo de estas formaciones ha quedado claro en la sesión plenaria, donde sus portavoces han confirmado el sí al decreto, despejando cualquier duda sobre el resultado de la votación.

Por parte del Partido Popular, el diputado Miguel Ángel Paniagua ha reiterado el compromiso de su grupo con la subida de las pensiones según la inflación y ha criticado al Gobierno por haber generado incertidumbre en el pasado al vincular la revalorización de las pensiones a otras medidas en un único decreto, como la moratoria de desahucios. “Los pensionistas no se merecían este circo y no se merecen tenerla como ministra”, espetó Paniagua a la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Desde Junts, Josep María Cervera fue aún más contundente y acusó al Ejecutivo de “ineptitud” y “torpeza” por repetir los errores del año pasado. Además, Cervera reclamó al Gobierno la llamada “deuda histórica” con Cataluña en materia de pensiones, cifrada por la Comisión de Estudio del Parlamento catalán en 30.000 millones de euros.

El Pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, ha derogado este martes el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables. (Fuente: Europa Press/Congreso)

Durante el debate, la ministra Elma Saiz defendió la aprobación del decreto como una medida esencial para “evitar una pérdida de poder adquisitivo para millones de personas”. Saiz ha insistido en que la iniciativa responde a la obligación legal de revalorizar las pensiones y remarcó la importancia de garantizar estabilidad y certidumbre a los pensionistas.

El Ejecutivo ha optado por tramitar la subida de forma separada, desmarcándose de otras políticas sociales para evitar el rechazo que generó en el pasado la presentación conjunta de varias medidas en un único texto legal.

Vox no confirma su apoyo a las pensiones

Mientras la mayoría de grupos parlamentarios han confirmado su apoyo, Vox mantiene la incógnita sobre su voto. Su portavoz, José María Figaredo, ha expresado dudas sobre la sostenibilidad financiera del sistema y ha criticado la ausencia de reformas estructurales que garanticen su viabilidad a largo plazo.

Por su parte, Junts y UPN han exigido al Ejecutivo que no vuelva a generar incertidumbre entre los pensionistas en futuras reformas y han reclamado mayor atención a las especificidades territoriales, con especial énfasis en Cataluña.

Con la inminente aprobación de la subida conforme al IPC, millones de jubilados recibirán la garantía de que sus prestaciones mantendrán su poder adquisitivo en 2026. El consenso parlamentario logrado en esta ocasión refuerza la estabilidad del sistema, aunque el debate sobre su sostenibilidad y sobre las demandas territoriales seguirá presente en los próximos meses.