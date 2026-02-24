España

Autoridades españoles advierten sobre alimento con alérgeno no declarado

Las autoridades han difundido una alerta urgente sobre un producto alimenticio que contiene ingredientes alérgenos no declarados

Guardar
La AESAN lanza alertas sobre
La AESAN lanza alertas sobre alimentos con alérgenos no declarados (Infobae)

Con el propósito de salvaguardar la salud de los consumidores, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) divulgó el caso de un producto con un alérgeno no declarado cuyo consumo debe ser evitado por la población con alergias.

La presencia del ingrediente detectado puede suponer un riesgo grave para la salud de las personas con alergia. Por tanto, es importante que se facilite información rápida y puntual sobre su presencia en los alimentos, a fin de que los consumidores elijan con conocimiento de causa las opciones que sean seguras para ellos.

Usando sus canales oficiales, las autoridades alimentarias difundieron la Advertencia para personas con intolerancia a los sulfitos: presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado de azúcar de coco procedente de España (Ref. ES2026/090).

Alerta sanitaria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON INTOLERANCIA A LOS SULFITOS de la comercialización de azúcar de coco de la marca Auchan con presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado.Como medida de precaución, se recomienda a aquellas PERSONAS CON INTOLERANCIA A LOS SULFITOS que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo.EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN.

Así se ve el
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

¿Qué hacer en caso de una alerta alimentaria?

Cuando la AESAN difunde una alerta sanitaria lo hace con el fin de informar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado descubierto por las autoridades se encuentra en tu alacena, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesAlertas Sanitarias de España

Últimas Noticias

Bad Gyal anuncia las colaboraciones de su nuevo disco en ‘La Revuelta’: “Sé decir si un hombre es bueno de ver o no”

La cantante y compositora catalana ha asistido al programa de RTVE para promocionar su nuevo disco, que se podrá escuchar a partir del próximo 6 de marzo

Bad Gyal anuncia las colaboraciones

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 24 de febrero

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Cupón Diario de la Once:

María Pombo reafirma en ‘El Hormiguero’ su opinión sobre la lectura y aborda su relación de pareja y las polémicas familiares

La influencer desvela detalles de su convivencia con Pablo Castellano, su paso por terapia y las dinámicas familiares que muestra en la nueva temporada de su docuserie

María Pombo reafirma en ‘El

Top 10 Disney+ España: ‘Depredador: Tierras Salvajes’ continúa arrasando con el ranking de las series más populares

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Top 10 Disney+ España: ‘Depredador:

Hospitalizan en Tenerife al rey Harald de Noruega por un cuadro de infección y deshidratación

La hospitalización del monarca coincide con el momento más delicado para la Casa Real noruega, marcada por escándalos familiares y pérdida de respaldo social

Hospitalizan en Tenerife al rey
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un comisario denuncia ante la

Un comisario denuncia ante la Guardia Civil al exDAO de la Policía Nacional por coaccionarle para aceptar un traslado

Las redes encuentran al nuevo “Mr. Handsome” de Europa en el nuevo primer ministro neerlandés, al que comparan con Pedro Sánchez: “Le han quitado el título de guapo”

La jueza del accidente de Adamuz pide a Adif que devuelva el material que retiró sin permiso si quiere evitar la responsabilidad penal

Las semanas de lluvias y borrascas dejan los embalses de España al 83% de su capacidad

Tres detenidos por llevarse entrecot, quesos y chorizos valorados en 700 euros en Cáceres: una se metía los embutidos en el interior de la faja

ECONOMÍA

Declaración de la Renta 2026:

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

Una clienta reclama a Mercadona 7.350 euros por un golpe que le dio la barrera automática del aparcamiento: ningún tribunal quiere seguir el caso

El Constitucional avala la Ley de Vivienda para frenar la subida del alquiler y tumba el recurso de Ayuso contra las zonas tensionadas

Las grandes plataformas inmobiliarias son denunciadas ante la CNMC por “monopolio digital” y “disparar” el precio de la vivienda

Condenan a dos años de cárcel a una mujer por apropiarse de tres millones de euros con la venta de un chalé al jugador del Barça Lewandowski

DEPORTES

El jugador del PSG Achraf

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”