La Guardia Civil acusa a Adif de retirar y realizar pruebas sobre material del accidente de Adamuz sin autorización judicial

Los investigadores de la Guardia Civil del accidente de Adamuz han comunicado a la jueza de instrucción que personal de Adif retiró fragmentos de vía del lugar del siniestro antes de que concluyera la inspección judicial y sin haber solicitado ni comunicado previamente esa actuación a la autoridad judicial, según un informe que ha adelantado El Mundo.

El accidente, ocurrido el 18 de enero en la provincia de Córdoba, implicó a un tren de la compañía Iryo y a un convoy Renfe que realizaba un servicio Alvia, y dejó 45 fallecidos. Desde entonces, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro dirige una investigación penal para esclarecer las causas del siniestro, en paralelo a los trabajos técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

De acuerdo con este último oficio remitido por la Guardia Civil, en la madrugada del 22 al 23 de enero, cinco días después del accidente, personal de Adif recibió una orden verbal de un responsable de área para recoger varios “cupones de raíl”, es decir, fragmentos de vía que incluían soldaduras potencialmente relevantes para determinar el origen del descarrilamiento o la colisión.

Esos elementos fueron trasladados a la base de mantenimiento de alta velocidad en Hornachuelos, donde, según la declaración de un responsable de la instalación ante los agentes, se les practicaron pruebas de dureza que fueron calificadas como no destructivas.

La jueza reprende a Adif

Los investigadores señalan en su comunicación judicial que esta retirada de material se produjo sin autorización expresa del juzgado y antes de que constara formalmente permiso para acceder a la zona con ese fin. La Guardia Civil subraya además que entre las piezas retiradas podría encontrarse material sobre el que la CIAF tenía previsto realizar análisis técnicos, en particular sobre soldaduras cuya integridad resulta clave para esclarecer si existió un fallo estructural en la infraestructura.

La jueza instructora, Cristina Pastor, dictó el 10 de febrero una providencia en la que reprende la actuación y ordena a Adif abstenerse de efectuar nuevas “extracciones o pruebas sobre material relacionado con la causa sin autorización judicial previa”. En la misma resolución exige la restitución inmediata de cualquier elemento retirado que obre en poder de la entidad pública, bajo apercibimiento de posibles responsabilidades penales en caso de incumplimiento. La magistrada considera que cualquier manipulación o traslado de piezas sin control judicial puede comprometer la cadena de custodia y, por tanto, la validez de futuras periciales.

Por su parte, Adif ha defendido que los fragmentos retirados estuvieron en todo momento a disposición judicial y que su recogida respondió a la necesidad de preservarlos, al encontrarse a la intemperie y expuestos a deterioro. La entidad sostiene que elaboró un inventario detallado de las piezas, que estas fueron trasladadas con trazabilidad documentada y que no se produjo alteración ni manipulación que afectara a su estado original. También mantiene que la actuación se produjo una vez que los agentes y los técnicos desplazados al lugar habían concluido sus trabajos iniciales de inspección.

Las hipótesis del accidente

La controversia se suma a una investigación compleja en la que, según informes preliminares conocidos en las últimas semanas, la Guardia Civil mantiene abiertas diversas hipótesis sobre las causas del accidente. Según el atestado entregado al juzgado por los investigadores y al que ha tenido acceso Infobae, las principales posibles causas por el momento son un carril o riel de fabricación defectuoso, una soldadura defectuosa y el estado general del conjunto.

Por el momento no llegan a descartar que se produjera por un fallo humano, pero con las pruebas recogidas hasta ahora, no han visto “a priori”, ninguna actuación “anómala, negligente o imprudente” de ambos conductores. Menos probables, pero todavía se mantienen como “causas no determinadas” son una actuación de sabotaje o terrorista, una falta de prevención, falta de mantenimiento o un uso de materiales inadecuados.