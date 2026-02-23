España

El incendio en la residencia de La Granadilla de Badajoz deja ocho hospitalizados y obliga a desplazar a varios usuarios

Las tareas de evacuación, que involucraron a sesenta y cinco efectivos de distintos cuerpos, se coordinaron tras el inicio del fuego y concluyeron con la mayoría de los ingresados en observación por inhalación de humo


Ambulancias de Cruz Roja en las inmediaciones de la residencia desalojada tras el incendio ocurrido en la quinta planta del edificio. (Cruz Roja Extremadura a través de X)

Un incendio declarado este domingo por la tarde en la residencia de mayores La Granadilla de Badajoz ha provocado la atención médica de 35 residentes y 9 policías, que han sido dados de alta en el propio lugar, y el traslado hospitalario de 8 usuarios, que podrían recibir el alta en las próximas horas.

Los bomberos revisaron “habitación por habitación” tras controlar el fuego y permitieron que los residentes de la cuarta planta regresaran a sus habitaciones, mientras que los de la quinta y sexta deberán esperar, “por prevención y para poder ventilar bien”, según indica Sara García Espada, consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Lo probable, apuntó, es que vuelvan mañana a sus dependencias.

El operativo desplegó a 65 efectivos entre bomberos, Policía Local y Nacional, Cruz Roja y Protección Civil. De acuerdo con la consejera, la intervención permitió controlar la situación “de manera rápida, efectiva y eficaz”. El incendio, iniciado poco después de las 19:00 en una sala de la quinta planta, obligó a evacuar a los usuarios de las plantas cuarta, quinta y sexta, mientras que las tres primeras no resultaron afectadas.


La residencia La Granadilla, en Badajoz, ha sido desalojada tras el incendio ocurrido en la quinta planta del edificio. / Cruz Roja Extremadura a través de X

Entre los evacuados de las plantas quinta y sexta que no pueden regresar este lunes a sus habitaciones, algunos serán acogidos por familiares y otros se reubicarán en el mismo centro o en otras residencias de la ciudad o de fuera, informa Garcia, que también ha agradecido a Cruz Roja por facilitar vehículos para su traslado. Sobre las 8 personas trasladadas al hospital, el motivo principal fue la necesidad de administración de oxígeno, sin que se espere que requieran hospitalización prolongada.

