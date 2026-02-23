El incendio en la residencia de La Granadilla de Badajoz deja ocho hospitalizados y obliga a desplazar a varios usuarios

Ambulancias de Cruz Roja en las inmediaciones de la residencia desalojada tras el incendio ocurrido en la quinta planta del edificio. (Cruz Roja Extremadura a través de X)

Un incendio declarado este domingo por la tarde en la residencia de mayores La Granadilla de Badajoz ha provocado la atención médica de 35 residentes y 9 policías, que han sido dados de alta en el propio lugar, y el traslado hospitalario de 8 usuarios, que podrían recibir el alta en las próximas horas.

Los bomberos revisaron “habitación por habitación” tras controlar el fuego y permitieron que los residentes de la cuarta planta regresaran a sus habitaciones, mientras que los de la quinta y sexta deberán esperar, “por prevención y para poder ventilar bien”, según indica Sara García Espada, consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Lo probable, apuntó, es que vuelvan mañana a sus dependencias.

El operativo desplegó a 65 efectivos entre bomberos, Policía Local y Nacional, Cruz Roja y Protección Civil. De acuerdo con la consejera, la intervención permitió controlar la situación “de manera rápida, efectiva y eficaz”. El incendio, iniciado poco después de las 19:00 en una sala de la quinta planta, obligó a evacuar a los usuarios de las plantas cuarta, quinta y sexta, mientras que las tres primeras no resultaron afectadas.

Entre los evacuados de las plantas quinta y sexta que no pueden regresar este lunes a sus habitaciones, algunos serán acogidos por familiares y otros se reubicarán en el mismo centro o en otras residencias de la ciudad o de fuera, informa Garcia, que también ha agradecido a Cruz Roja por facilitar vehículos para su traslado. Sobre las 8 personas trasladadas al hospital, el motivo principal fue la necesidad de administración de oxígeno, sin que se espere que requieran hospitalización prolongada.