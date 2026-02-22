El incendio en una residencia de mayores en Badajoz deja ocho hospitalizados, aunque ninguno grave

La residencia La Granadilla, en Badajoz, ha sido desalojada tras el incendio ocurrido en la quinta planta del edificio. / Cruz Roja Extremadura a través de X

En la tarde de este domingo se ha declarado un incendio en la residencia de personas mayores La Granadilla, en Badajoz, lo que ha obligado a evacuar varias plantas del edificio y a movilizar un amplio dispositivo de emergencia, según informan desde la Agencia EFE. El suceso ha dejado a ocho residentes hospitalizados y a más de 40 personas atendidas en el lugar, aunque la mayoría han recibido el alta pocas horas después del incidente.

El fuego ha comenzado pasadas las siete de la tarde en una de las salas de la quinta planta del centro, dependiente de la Junta de Extremadura y que este domingo acoge a 113 residentes. Según han detallado los bomberos y familiares citados por la agencia de comunicación, el incendio ha tenido como origen probable un cortocircuito. El siniestro ha motivado el desalojo inmediato tanto de la quinta y sexta planta como de la cuarta, mientras que las tres primeras no se han visto afectadas y sus ocupantes han permanecido en las instalaciones.

Despliegue de los servicios de emergencia para el desalojo

El incidente ha activado un extenso operativo en el que han participado 65 efectivos, incluyendo bomberos, Policía Local, Policía Nacional, Cruz Roja y Protección Civil. La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha explicado en declaraciones recogidas por la Agencia EFE que, tras la rápida intervención de los equipos de emergencia, los bomberos han inspeccionado minuciosamente cada habitación antes de permitir que los residentes de la cuarta planta regresaran a sus dependencias. Sin embargo, los de la quinta y sexta no podrán hacerlo hasta que se ventilen adecuadamente las estancias, algo que, según la consejera, podría ocurrir mañana por motivos de prevención.

Respecto a la atención sanitaria, 35 usuarios de la residencia y 9 agentes de policía han necesitado asistencia médica en el mismo lugar y todos ellos han sido dados de alta in situ, según ha confirmado la Agencia EFE. En el caso de los ocho residentes que han requerido traslado a hospitales de Badajoz, la administración de oxígeno ha sido la principal medida aplicada. Según las declaraciones de Sara García Espada recogidas por la agencia, “posiblemente la mayoría de ellas puedan recibir el alta de forma breve, porque con el oxígeno propio puedan estar bien en las próximas horas”.

Reubicación temporal y respuesta de familiares ante el incendio

Las medidas de emergencia han incluido la habilitación de una carpa informativa para familiares que se han concentrado a las puertas de la residencia, mientras valoran si acogen a sus allegados en sus domicilios. Además, Cruz Roja ha puesto a disposición sus vehículos para apoyar el traslado de los residentes. Según la Agencia EFE, algunos de los desalojados pasarán la noche en casa de familiares, mientras que otros serán reubicados dentro del propio centro o, si resulta necesario, en otras residencias, tanto de la ciudad como en localidades próximas.

La consejera ha recordado que la residencia realizó un simulacro de incendio el pasado mes de noviembre, citando la efectividad demostrada de este tipo de ejercicios al afirmar: “Es claro ejemplo de que funciona” cuando se producen situaciones como la vivida hoy, según han recogido los medios desplazados. El incendio, no obstante, ya ha sido extinguido.