España

Condenan a nueve años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hermana de tres años en Las Palmas de Gran Canaria

La defensa alegó que el ADN que se encontró en la niña podría haberse contaminado en el baño familiar, donde se mezclaba la ropa sucia y las toallas y la víctima era bañada en el piso de la ducha

Guardar
Coche de la Policía Nacional
Coche de la Policía Nacional (Policía Nacional)

El Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria ha ratificado la condena de nueve años de prisión para un hombre que ha sido hallado responsable de un delito de agresión sexual contra su hermana menor, de entonces tres años y ocho meses. La sentencia, dictada el 30 de enero de 2026, también impone la prohibición de acercarse o comunicarse con la menor por diez años, la inhabilitación especial para actividades que impliquen contacto con niños por doce años, una medida de libertad vigilada por cinco años y el pago de una indemnización de 20.000 euros a los representantes legales de la niña.

Según el relato que recoge el fallo, en fecha no determinada, pero próxima al día 5 de marzo de 2021, el condenado se encontraba en el domicilio familiar donde convive con su madre y dos hermanas, la última nacida el 28 de julio de 2017. Estando los dos solos y, “guiado por un ánimo libidinoso”, se acercó a la niña, “efectuando tocamientos en la zona vaginal de esta, llegando a introducir en la vagina un miembro corporal, sin que pueda precisarse si se trataba del pene o de uno o más dedos”.

La primera condena vino de mano del Juzgado de Instancia de la Plaza San Agustín 6, con la que el autor no quedó satisfecho y presentó un recurso de apelación, en el que cuestionaba la forma en que se llevó adelante el proceso y la valoración de la prueba central.

El ADN se trata de “una prueba, y no de un indicio”

Y es que el aspecto central del caso y del recurso estuvo determinado por la prueba genética. El tribunal destacó que la “única prueba de cargo” fue un estudio de ADN que detectó restos de células epiteliales de origen masculino en la zona genital de la víctima, prueba que, según la Sala, tiene “un nivel de certeza de billones a uno”.

La defensa sí reconoció que el ADN correspondía a al acusado, pero sostuvo que la muestra podría haberse contaminado en el baño familiar, donde se mezclaba la ropa sucia y las toallas y la niña era bañada en el piso de la ducha. También señaló la ausencia de lesiones físicas compatibles con una penetración y la dificultad técnica de extraer muestras en una niña tan pequeña.

Cada dos horas hay una violación en España: 2023 fue el año con más delitos contra la libertad sexual de la serie histórica.

El tribunal, en cambio, ha resaltado ahora que un médico forense declaró en el juicio que la muestra de ADN se extrajo “del interior de la cavidad vaginal, y no es posible la contaminación”. Según la sentencia, “la afirmación del facultativo, prestada en el juicio, es la clave para determinar la toma de muestras en el interior”. Por ello, los magistrados concluyen que el ADN se trata de “una prueba, y no de un indicio” y para ello cita precedentes judiciales en los que la certeza de este tipo de estudios puede superar “varias veces la población del planeta frente a una de error”.

La declaración del acusado

Entre los motivos de nulidad, la defensa también planteó que la declaración inicial del acusado no fue suficiente y que no se le preguntó de forma precisa sobre el hecho concreto de la introducción de un miembro corporal en la víctima. Sobre eso, el tribunal ha resuelto que eso “carece de toda relevancia”, ya que “basta con la información proporcionada sobre lesiones y dolores en las partes íntimas de la hermana”.

Finalmente, los abogados objetaron que no se hubiera realizado una evaluación psicológica a la menor, medida que había sido ordenada. El tribunal ha rechazado que su ausencia implicara afectación sustancial a la defensa, considerando “de ínfima relevancia probatoria” esa pericia ante la evaluación médica y científica de lo ocurrido.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasAgresiones SexualesIslas CanariasAbusos a MenoresTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Unos activistas cuelgan en el Louvre la imagen del expríncipe Andrés tras su detención: “Ahora sí suda”

El grupo de activistas británicos ‘Everyone Hates Elon’ decidió que la Gioconda y la Venus de Milo merecían tener de vecino al hermano de Carlos III

Unos activistas cuelgan en el

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del

El Gobierno aprueba este martes un límite del 35% a la publicidad institucional en los medios

La normativa pretende que se conozca cuánto dinero invierten en publicidad tanto la administración general del Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos

El Gobierno aprueba este martes

Las infecciones de la madre durante el embarazo podrían aumentar el riesgo de conductas suicidas en sus hijos, según un estudio

Las inflamaciones provocadas por bacterias o virus pueden tener un impacto durante las fases críticas del desarrollo cerebral

Las infecciones de la madre

La oruga procesionaria empieza a bajar del pino: por qué es tan peligrosa y qué hacer si se entra en contacto con ella

Este insecto provoca urticaria en humanos y puede ser mortal para las mascotas

La oruga procesionaria empieza a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprueba este martes

El Gobierno aprueba este martes un límite del 35% a la publicidad institucional en los medios

Pedro Sánchez desclasificará los documentos secretos del 23F: “La memoria no puede estar bajo llave”

Niegan la incapacidad permanente total a una conductora de autobús que sufre de halo nocturno y sensación de moscas volantes tras una operación de cataratas

Prosfygika, una enorme comunidad okupa autogestionada desde hace casi dos décadas en Atenas, se enfrenta al desalojo: 400 personas pueden quedarse sin hogar

Pedro Sánchez busca convertir Castilla y León, donde el PSOE no gobierna desde 1987, en el trampolín para dar la batalla final en las generales

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Pep Martorell, experto en IA: “Todas las tecnologías de la historia, cuando se han implementado, han destruido puestos de trabajo”

Los amantes del ladrillo vuelven a las oficinas: se convierten en imán del capital inmobiliario al subir un 38% la inversión en ellas

Un trabajador se sale de la carretera con la furgoneta de la empresa y da positivo por alcohol, pero gana el juicio tras su despido: debe ser recontratado o recibir 11.000 euros

El tribunal rechaza la petición de un padre de Valencia para extinguir la pensión de alimentos a su hija mayor y rebajar la del hijo menor

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones