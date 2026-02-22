La Guardia Civil detiene a cuatro líderes de Anonymous en España por varios ciberataques contra organismos públicos tras la DANA de Valencia

Atacaban webs de Ministerios, partidos políticos e instituciones públicas. (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha arrestado a los cuatro miembros más destacados de ‘Anonymous Fénix’, grupo identificado como parte de la red internacional Anonymous, debido a su implicación en sucesivos ciberataques dirigidos a diferentes organismos públicos y partidos políticos en España. Entre los objetivos principales de sus acciones se encontraban ministerios, instituciones públicas y páginas vinculadas a la administración tanto nacional como autonómica.

Los investigadores han destacado que, a partir de septiembre de 2024, ‘Anonymous Fénix’ había intensificado su actividad, lanzando una campaña de captación de voluntarios destinada a captar nuevos integrantes con el propósito de aumentar la magnitud y frecuencia de los ataques. Este periodo coincide con el auge de ciberataques tras la DANA ocurrida en Valencia, momento en el que el grupo había conseguido vulnerar varias webs de la administración pública. En sus comunicados, justificaban los ataques responsabilizando a las autoridades de la gestión de la tragedia, argumentando que sus acciones respondían a dicha situación.

El grupo actuaba mediante ataques de denegación distribuida de servicios (DDoS), técnica que consiste en enviar un número masivo de solicitudes a un sistema digital para que deje de funcionar con normalidad, impidiendo así el acceso de los usuarios legítimos. Según ha informado la propia Guardia Civil, el impacto de estos ciberataques ha llegado a dejar temporalmente fuera de servicio varios portales institucionales.

En mayo del año pasado, la Guardia Civil efectuó las primeras detenciones, localizando al administrador y al moderador del grupo en Alcalá de Henares (Madrid) y Oviedo (Asturias), respectivamente. Estas actuaciones permitieron obtener información clave que, posteriormente, ha conducido a la detención de otros dos integrantes identificados como los más activos dentro de la organización. El grupo había iniciado su actividad en abril de 2023, mostrando una especial presencia tanto en la red social X como en Telegram, donde difunde contenidos y coordina acciones dirigidas principalmente contra instituciones españolas y diversos organismos de Sudamérica.

Así eran sus ciberataques

El método empleado por ‘Anonymous Fénix’, el ataque DDoS, tiene el objetivo de saturar los servidores de las páginas institucionales mediante un flujo anómalo y masivo de solicitudes, hasta el punto de impedir el funcionamiento habitual de los servicios públicos digitales. Esta modalidad de ciberataque resulta especialmente perjudicial para infraestructuras esenciales, ya que interrumpe la prestación de servicios y dificulta la recuperación de la normalidad. Para coordinar y amplificar el impacto, el grupo ha utilizado canales de comunicación en X y Telegram, llegando a organizar campañas de reclutamiento para involucrar a más personas en futuros ciberataques, según ha subrayado la Guardia Civil en el comunicado recogido por EFE y Europa Press.

Entre los efectos directos de la operación desarrollada por las autoridades, se encuentra la intervención judicial de las cuentas de X y YouTube vinculadas a ‘Anonymous Fénix’, así como el cierre de su canal en Telegram, herramientas principales en su estrategia de comunicación y captación.

Para la consecución de estas detenciones, la Guardia Civil ha contado con el apoyo del Centro Criptológico Nacional, organismo clave en cuestiones de ciberseguridad en el ámbito estatal. Asimismo, la coordinación de la investigación ha correspondido a la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática, la Fiscalía de Madrid y la Plaza 50 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, que han supervisado las distintas fases del operativo.

