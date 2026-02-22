España

La Guardia Civil detiene a cuatro líderes de Anonymous en España por varios ciberataques contra organismos públicos tras la DANA de Valencia

En el último año y medio, el grupo había intensificado su actividad, lanzando una campaña de captación de voluntarios para aumentar la magnitud y frecuencia de sus acciones

Guardar
Atacaban webs de Ministerios, partidos
Atacaban webs de Ministerios, partidos políticos e instituciones públicas. (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha arrestado a los cuatro miembros más destacados de ‘Anonymous Fénix’, grupo identificado como parte de la red internacional Anonymous, debido a su implicación en sucesivos ciberataques dirigidos a diferentes organismos públicos y partidos políticos en España. Entre los objetivos principales de sus acciones se encontraban ministerios, instituciones públicas y páginas vinculadas a la administración tanto nacional como autonómica.

Los investigadores han destacado que, a partir de septiembre de 2024, ‘Anonymous Fénix’ había intensificado su actividad, lanzando una campaña de captación de voluntarios destinada a captar nuevos integrantes con el propósito de aumentar la magnitud y frecuencia de los ataques. Este periodo coincide con el auge de ciberataques tras la DANA ocurrida en Valencia, momento en el que el grupo había conseguido vulnerar varias webs de la administración pública. En sus comunicados, justificaban los ataques responsabilizando a las autoridades de la gestión de la tragedia, argumentando que sus acciones respondían a dicha situación.

El grupo actuaba mediante ataques de denegación distribuida de servicios (DDoS), técnica que consiste en enviar un número masivo de solicitudes a un sistema digital para que deje de funcionar con normalidad, impidiendo así el acceso de los usuarios legítimos. Según ha informado la propia Guardia Civil, el impacto de estos ciberataques ha llegado a dejar temporalmente fuera de servicio varios portales institucionales.

En mayo del año pasado, la Guardia Civil efectuó las primeras detenciones, localizando al administrador y al moderador del grupo en Alcalá de Henares (Madrid) y Oviedo (Asturias), respectivamente. Estas actuaciones permitieron obtener información clave que, posteriormente, ha conducido a la detención de otros dos integrantes identificados como los más activos dentro de la organización. El grupo había iniciado su actividad en abril de 2023, mostrando una especial presencia tanto en la red social X como en Telegram, donde difunde contenidos y coordina acciones dirigidas principalmente contra instituciones españolas y diversos organismos de Sudamérica.

Los ciberataques contra operadores esenciales subieron un 43% en España en 2024 y siguen al alza.

Así eran sus ciberataques

El método empleado por ‘Anonymous Fénix’, el ataque DDoS, tiene el objetivo de saturar los servidores de las páginas institucionales mediante un flujo anómalo y masivo de solicitudes, hasta el punto de impedir el funcionamiento habitual de los servicios públicos digitales. Esta modalidad de ciberataque resulta especialmente perjudicial para infraestructuras esenciales, ya que interrumpe la prestación de servicios y dificulta la recuperación de la normalidad. Para coordinar y amplificar el impacto, el grupo ha utilizado canales de comunicación en X y Telegram, llegando a organizar campañas de reclutamiento para involucrar a más personas en futuros ciberataques, según ha subrayado la Guardia Civil en el comunicado recogido por EFE y Europa Press.

Entre los efectos directos de la operación desarrollada por las autoridades, se encuentra la intervención judicial de las cuentas de X y YouTube vinculadas a ‘Anonymous Fénix’, así como el cierre de su canal en Telegram, herramientas principales en su estrategia de comunicación y captación.

Para la consecución de estas detenciones, la Guardia Civil ha contado con el apoyo del Centro Criptológico Nacional, organismo clave en cuestiones de ciberseguridad en el ámbito estatal. Asimismo, la coordinación de la investigación ha correspondido a la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática, la Fiscalía de Madrid y la Plaza 50 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, que han supervisado las distintas fases del operativo.

*Con información de EFE y Europa Press.

Temas Relacionados

Guardia Civil EspañaGuardia Civil EspañolaSucesos EspañaFraudeEstafasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los psicólogos afirman que los ‘therians’ no tienen un trastorno y explican el fenómeno como una búsqueda de identidad: “Lo vimos con los emos o los punks”

Los expertos señalan que esta tendencia puede estar motivada por “una generación que se siente desconectada” y que “tiene una fortísima necesidad de pertenencia”

Los psicólogos afirman que los

Se ofrece casa gratis, totalmente rehabilitada y de 80 metros cuadrados, para el médico que quiera trabajar en este pueblo de Cantabria: “Estamos desesperados”

El alcalde ha justificado la medida como una forma de discriminación positiva para “territorios especialmente vulnerables”

Se ofrece casa gratis, totalmente

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 1 de la Triplex

“Mi padre no me demuestra que me quiere”: la justicia rechaza extinguir la pensión de alimentos que recibe una joven porque la falta de relación no es culpa suya

Para eliminar esta ayuda, debe demostrarse que el distanciamiento es “intenso, relevante, manifiesto” y atribuible en exclusiva a los hijos

“Mi padre no me demuestra

La Justicia deniega el asilo a un paraguayo que decía recibir amenazas de narcos: el juez dice que son “delitos comunes” en su país

El magistrado subraya que no consta que las autoridades paraguayas permanezcan pasivas ni que se dé una situación de violencia generalizada o conflicto armado

La Justicia deniega el asilo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia deniega el asilo

La Justicia deniega el asilo a un paraguayo que decía recibir amenazas de narcos: el juez dice que son “delitos comunes” en su país

Antonio Villarreal, el periodista que se ha atrevido a publicar los secretos de las tertulias: “Son la forma más fácil para que el poder actúe sobre la información”

Los arqueólogos se rebelan contra ‘el sueldo’ que les ofrece Madrid para supervisar las obras del Canal: “Denigra a la profesión, es una retribución indigna”

Juan Lobato, senador y exlíder del PSOE en Madrid: “Hemos hablado demasiado de Abascal y poco de por qué la gente vota a Vox. No hay un 20% de fachas en España”

Las hijas de un bodeguero de Valladolid quedan desheredadas por maltratar psicológicamente al padre fundador del grupo Pesquera

ECONOMÍA

El declive del campo español:

El declive del campo español: los trabajadores agrarios afiliados a la Seguridad Social se reducen en 139.000 desde 2018

Las ciudades se volvieron activos

La productividad por trabajador crece el doble que los salarios en un año de beneficios récord para los empresarios: “Hay un reparto desigual de la tarta”

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

La España de los herederos: la razón por la que las herencias de vivienda están en máximos históricos

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones