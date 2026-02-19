Elena Furiase confiesa en ‘El Hormiguero’ la escena que nunca aceptaría: “Me dan mucho miedo esas cosas”

Elena Furiase en ‘El Hormiguero’ (El Hormiguero)

La actriz Elena Furiase ha presentado su primer papel protagonista en la película “La Boda”, dirigida por Pedro Cenjor, que ha llegado a las salas de cine este viernes. Conocida por su trayectoria y por su vínculo familiar con el mundo del espectáculo —es hija de Lolita Flores—, Furiase ha relatado en una entrevista televisiva el nivel de exigencia que ha supuesto este proyecto, reconociendo que esta vez ha sentido “la vez que más responsabilidad he tenido”.

Durante su intervención en el programa presentado por Pablo Motos, la artista ha explicado el argumento central de “La Boda”, que narra la historia de Felisa y Sebastián, dos habitantes de un pequeño pueblo que deciden unirse en matrimonio por razones económicas.

Daniel Chamorro acompaña a Furiase en el reparto principal. La actriz ha desgranado la premisa: “Son dos personas de un pueblo que se conocen y deciden casarse por dinero. Una mala decisión que les da una vía de escape… Habla de la necesidad que tenemos de compartir y sentirnos amados”. El reto de liderar un largometraje no solo ha supuesto un salto profesional para Furiase, sino que también ha traído consigo una reflexión sobre la incertidumbre que caracteriza el oficio de actriz.

Desafíos, supersticiones y legado familiar

En varios momentos de la entrevista, la intérprete ha abordado la inestabilidad laboral del sector audiovisual: “Yo cuando empiezo a rodar un proyecto, estoy en el ecuador y no tengo nada a la vista... es cuando te empiezas a agobiar”. Furiase ha asegurado que asume estas dificultades como parte de una elección personal: “Se sufre mucho y yo lo elegí. Todo tiene sus pros y sus contras”.

El camino hacia este papel protagonista no fue directo. Según ha relatado, el personaje de Felisa no estaba originalmente escrito para ella y fue su representante quien, tras enviar su videobook, logró captar la atención del equipo de la película. Furiase ha celebrado esta oportunidad como un logro en su carrera, reconociendo el valor de la perseverancia y el trabajo en equipo.

Elena Furiase en ‘El Hormiguero’ (El Hormiguero)

En el plano personal, la actriz se ha definido como “creyente en todo”, expresando su fe en Dios, el universo, las energías y la astrología. Ha compartido detalles sobre su signo zodiacal, Piscis, y cómo suele consultar a su marido antes de tomar decisiones, aunque ha admitido con humor: “Le pregunto siempre, aunque luego hago lo que me da la gana”. Furiase ha abordado también la influencia de su familia, recordando una frase de su abuela, Lola Flores: “El brillo de los ojos no se opera”.

A lo largo de la conversación, Furiase ha relatado que a menudo la confunden con otras figuras del mundo audiovisual español como Ana Belén o Victoria Abril, e incluso le han atribuido similitudes en la voz con presentadoras como Nuria Roca. Estas anécdotas han añadido matices a la charla, mostrando el impacto de la exposición mediática en su vida cotidiana.

Límites en la ficción y complicidad en el rodaje

Otro de los puntos destacados de la entrevista ha sido la mención a los límites profesionales que Furiase establece como actriz. Ha declarado que existen escenas que nunca aceptaría interpretar: “No haría ni una Ouija ni una posesión. Me dan mucho miedo esas cosas”. Esta postura responde a su afinidad con lo espiritual, que la lleva a rechazar papeles vinculados a lo sobrenatural en el cine.

Al referirse a la preparación previa al rodaje, Furiase ha compartido su experiencia personal ante los nervios y el descanso: “La verdad es que duermo como una losa. Es como si me pegaran un ladrillazo en la cabeza”. Pese a la tensión que suele acompañar los estrenos, en esta ocasión logró afrontar la noche anterior con tranquilidad.

La actriz también ha elogiado la labor de su compañero de reparto, Daniel Chamorro, a quien ha descrito como “maravilloso” y versátil. Furiase ha relatado una anécdota humorística sobre una escena de cama sin sexo en la que un cojín provocó una expresión cómica en Chamorro, aportando un momento de distensión a la grabación.

“La Boda” representa un punto de inflexión en la carrera de Elena Furiase, quien ha enfrentado el desafío de liderar una historia centrada en la búsqueda de afecto y pertenencia, y ha compartido con franqueza tanto los retos de la industria como los aspectos personales y espirituales que la acompañan en su trayectoria artística.