El precio de la luz en España para este 20 de febrero

La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de luz en España. Las tarifas más caras y más baratas de este viernes 20 de febrero.

El precio de la luz se modifica cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio del servicio eléctrico

Día: 20 de febrero

Tarifa media: 28.55 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 101.46 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -1.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este viernes 20 de febrero, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 24.94 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 20.38 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 12.45 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 7.26 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 6.89 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 9.8 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 27.09 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 74.55 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 38.54 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.95 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.28 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.76 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.97 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.99 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.83 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -0.14 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 16.2 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 74.81 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 95.3 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 101.46 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 89.26 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 53.15 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 36.13 euros por megavatio hora.