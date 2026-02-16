El PSOE sube un punto y amplía a casi 10 su ventaja sobre el PP, mientras Vox marca récord y cae Sumar

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de febrero, dado a conocer este lunes, vuelve a colocar al PSOE en cabeza con una subida de casi un punto respecto al mes anterior, lo que permite a los de Pedro Sánchez ampliar a 9,7 puntos su distancia con el PP, mientras que Vox y Se Acabó la Fiesta (SALF) marcan récord y Sumar cae dos décimas.

En concreto, el CIS atribuye al PSOE una estimación de voto del 32,6% frente al 22,9% del PP, que cae una décima. La distancia entre ambos, que hace un mes estaba en 8,7, vuelve a subir hasta casi los diez puntos (9,7). En tercera posición, Vox se anota un 18,9%, su mejor dato en los barómetros del organismo demoscópico público. Y también el partido de 'Alvise' repite su cota más alta con un 2,4%.

La encuesta, basada en 4.027 entrevistas telefónicas, se realizó en los primeros cinco días de febrero (del 2 al 6), antes incluso de las elecciones de Aragón que ganó el PP, y en las que el PSOE marcó su mínimo histórico y Vox se disparó.

EL PSOE TAMBIÉN GANA EN VOTO DIRECTO

Si mañana mismo hubiera elecciones generales, casi la cuarta parte las personas encuestadas por el CIS votaría al PSOE, el 23,6%, frente al 16,1% que se decantaría por el PP y el 13,7% que tiene decidido su apoyo a Vox. Sumar, en cambio, no llega ni al 5%. Eso sí, hay un 18% que no tiene respuesta o que prefiere no contestar.

El organismo que preside José Félix Tezanos llega a la conclusión de que el PSOE cuenta actualmente con un respaldo del 32,6%, lo que supone nueve décimas más que en enero, y un punto por encima de su resultado de las generales de 2023.

En cambio, el PP cae una décima respecto al mes anterior y en febrero aparece con una estimación de voto del 22,9%, casi diez puntos por debajo del porcentaje con el que ganó las últimas elecciones generales. Eso hace que la distancia entre los dos grandes partidos se amplíe a 9,7 puntos.

Los que suben son los partidos a la derecha del PP, según el CIS. Así, a Vox se le calcula un respaldo del 18,9%, seis puntos más que en las generales de 2023 y su mejor registro en el CIS, que ya había alcanzado en julio del pasado año. Y también repunta Se Acabó la Fiesta, el partido del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, que cosecha un 2,4%, también su cota más alta, sólo alcanzada en la encuesta de diciembre del pasado año.

Por el contrario, Sumar se queda en el 7%, dos décimas menos que en enero y seis puntos por debajo de resultado de 2023. De su lado, Podemos sube cuatro décimas hasta el 3,9%, aún por debajo de su récord de octubre de 2025, cuando se anotó casi un 5%.

ERC SUPERA A JUNTS

En cuanto a los partidos de ámbitos territorial, ERC sigue por delante de Junts en Cataluña, con un 2,5% por 1,2% de los de Carles Puigdemont, y Bildu supera al PNV con un 1% frente al 0,8% de los nacionalistas.

Sobre la valoración de líderes, el socialista Pedro Sánchez repite en cabeza con una nota media de 4,23 puntos, por delante de la vicepresidenta Yolanda Díaz (3,97) y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (3,45). Cierra la lista Santiago Abascal, de Vox, con 2,97 puntos.

Además, el líder del PSOE es el político preferido para presidir el Gobierno, mencionado por uno de cada cuatro encuestados (25,3%) y siendo la opción favorita de quienes votaron al PSOE, Sumar, ERC y Junts en las últimas elecciones generales.

Detrás aparece Santiago Abascal, con un 10,2% y superando a Feijóo (9,9%), y más lejos repite Gabriel Rufián (ERC) por delante de Yolanda Díaz (4,2 por 3,1%). Eso sí, hay un 25,3% que no quieren a ninguno de ellos en Moncloa.