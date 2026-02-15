Una ‘teta pro Palestina’ se cuela en el ‘Benidorm Fest’: Nebulossa se pinta el pecho con errata incluida

Nebulossa en el 'Benidorm Fest 2026' (RTVE).

La música española vivió este sábado 14 de febrero su gran noche en el Benidorm Fest 2026. Con la victoria de los gaditanos Tony Grox y Lucycalys, el festival ha mostrado al mundo la gran variedad de géneros y propuestas que caben en la geografía española y ha recordado a los anteriores artistas que se llevaron el premio a casa en las anteriores ediciones.

En este contexto, en pleno directo desde el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm y ante las cámaras de TVE, Nebulossa protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al exhibir la bandera palestina durante su actuación. El gesto se produjo en el número especial que reunió a artistas destacados de distintas ediciones del certamen.

Mientras sonaban los acordes de Zorra, la canción con la que el dúo ganó el festival en 2024, Mery Bas se descubrió parcialmente el pecho para mostrar la enseña palestina pintada sobre la piel. La imagen fue captada en directo y rápidamente se convirtió en uno de los asuntos más debatidos en redes sociales.

La escena no puede desligarse de la situación sociopolítica que vive la música europea. España ha decidido no participar en la próxima edición del Festival de Eurovisión debido a la presencia de Israel en el concurso, una determinación que ha marcado la conversación pública en torno al evento. Aunque la dirección del Benidorm Fest había asegurado que la retirada no alteraría el planteamiento artístico de las galas, la actualidad internacional ha impregnado inevitablemente el ambiente.

Nebulossa regresaba al escenario alicantino como artista invitado tras su triunfo con Zorra, una victoria que les dio el billete para representar a España en Festival de Eurovisión celebrado en Malmö. Allí finalizaron en el puesto 22 con 30 puntos, defendiendo una propuesta de pop electrónico con estética ochentera que dividió opiniones pero consolidó su popularidad.

La actuación del dúo Tony Grox y Lucycalys, ganadores de la final del Benidorm fest 2026. / RTVE

Una actuación con homenaje

En esta edición del concurso alicantino, el dúo formado por Mery Bas y Mark Dasousa se unió antiguos compañeros y ganadores como Chanel, Blanca Paloma, Agoney, Vicco, Jorge González y Melody, donde cada uno interpretó el tema con el que dejó huella en el certamen. El cierre colectivo llegó con un guiño a la historia eurovisiva española: todos los artistas se unieron para cantar Eres tú, el clásico de Mocedades que logró la segunda posición para España en 1973. Fue uno de los momentos más emotivos de la velada.

Sin embargo, la reivindicación de Nebulossa eclipsó el resto de la gala. En un evento que tradicionalmente ha intentado mantenerse al margen de posicionamientos políticos explícitos, la acción de Mery Bas abrió un debate sobre los límites entre expresión artística y activismo en un escenario de servicio público. Algunos espectadores interpretaron el gesto como una manifestación de apoyo al pueblo palestino en sintonía con la decisión institucional de RTVE; otros cuestionaron la idoneidad de trasladar mensajes políticos a un certamen musical.

No obstante, la dirección del Benidorm Fest siempre ha mantenido que la retirada de España de Eurovisión no modificaría los contenidos previstos y, por ello, las galas mantendrían referencias al certamen europeo con motivo de su 70º aniversario.