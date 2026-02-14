La visita ‘secreta’ de la princesa Mette-Marit a Marius Borg en la prisión de Oslo aviva la polémica de la Casa Real de Noruega

La princesa Mette-Marit en una imagen de archivo (NTB/Stian Lysberg Solum/ Reuters)

La situación judicial de Marius Borg Høiby mantiene en vilo a la Casa Real de Noruega. El hijo de la princesa heredera Mette-Marit se enfrenta a más de una treintena de cargos en un proceso que está siendo examinado con lupa tanto por la opinión pública como por los medios de comunicación. Un juicio de enorme repercusión que coincide, además, con la polémica generada por la aparición del nombre de su madre en los documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein.

La coincidencia temporal de ambos asuntos ha incrementado la presión sobre la esposa del príncipe heredero Haakon de Noruega. La princesa heredera se ha visto obligada a pedir disculpas públicamente y a emitir un comunicado en el que puntualiza su situación y expresa su solidaridad con “quienes sufrieron los abusos cometidos”. Estas circunstancias han puesto en entredicho su papel institucional dentro de la monarquía noruega y han abierto un debate sobre el impacto que esta crisis puede tener en la imagen de la Casa Real.

El hijo de Mette-Marit niega en su juicio haber violado a mujeres pero admite agresiones (EFE/EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT NORWAY OUT)

Mientras tanto, Marius Borg permanece en prisión preventiva en Oslo desde el 2 de febrero de 2026, fecha en la que el juez ordenó su ingreso en el centro penitenciario. La medida se adoptó pocos días antes del inicio formal del juicio, en el que se le atribuyen, entre otros extremos, el presunto quebrantamiento de una orden de alejamiento y amenazas. Desde entonces, el joven afronta el proceso privado de libertad, compareciendo ante el tribunal en las sesiones señaladas.

La visita ‘secreta’ de Mette-Marit a su hijo

Según publicó el diario alemán Bild, Mette-Marit habría acudido a visitarle a la prisión en un desplazamiento descrito como discreto y privado. Las imágenes difundidas muestran su llegada al centro penitenciario vestida con un jersey negro y un abrigo de cuadros. Tal y como detalló la revista ¡Hola!, la visita tuvo lugar el jueves 12 de febrero y se prolongó durante aproximadamente una hora, desde las 19:30 hasta las 20:33. La princesa heredera llegó en un coche azul y lo hizo sola, sin la compañía de su esposo en ese momento.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

La relación entre madre e hijo está siendo especialmente analizada en Noruega, donde parte de la opinión pública se pregunta si podría haber existido algún tipo de trato de favor por parte de los príncipes herederos o de la familia real hacia Marius, fruto de la relación anterior de Mette-Marit con Morten Borg. Ante los rumores, el director de la prisión salió al paso para negar cualquier irregularidad y aseguró que la autorización de la visita se ajustó a la legalidad vigente, siguiendo el cauce extraordinario previsto y cumpliendo los estándares establecidos para este tipo de encuentros, que requieren aprobación previa y se enmarcan dentro del régimen semanal permitido.

La mayor crisis de la Casa Real de Noruega

El juicio, que se desarrolla bajo una intensa cobertura mediática, se prolongará previsiblemente entre seis y siete semanas, en función de las necesidades procesales y de la información que se vaya incorporando a la causa, cuya investigación ha estado abierta durante años. Marius Borg ha asistido a las sesiones más delicadas y continúa en prisión provisional mientras avanza el procedimiento.

En su primera declaración ante el juez, el joven terminó llorando en el estrado. Ese mismo día, según reveló el medio noruego Se og Hør, sufrió una crisis nerviosa. “Tras concluir el proceso judicial, se desplomó en una habitación trasera del juzgado de Oslo”, comunicaban. Paralelamente, la difusión de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein ha incrementado la presión sobre la princesa heredera. Algunas voces cuestionan incluso si, en el futuro, podría ocupar el papel de reina consorte junto a Haakon.