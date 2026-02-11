La gasolina sigue subiendo su precio por tercera semana consecutiva: cuánto cuesta llenar el depósito y cómo afecta a los conductores

Un coche repostando gasolina (Freepik)

El precio de los carburantes en España ha experimentado un repunte tras varias semanas de descensos. Tanto la gasolina como el diésel han registrado una subida en los precios por tercera semana consecutiva, poniendo así fin a un ciclo bajista de siete semanas y suponiendo un encarecimiento para los conductores españoles. De esta forma, hay que destacar el impacto inmediato de esta tendencia en el presupuesto de quienes utilizan el coche a diario.

En términos concretos, según los datos publicados en el Boletín Petrolero de la Unión Europea, el litro de gasolina ha aumentado un 0,41% situándose en los 1,452 euros, mientras que el diésel ha subido un 0,57%, alcanzando los 1,403 euros.

Esto se traduce en que llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina supone actualmente un desembolso de 79,86 euros, lo que representa 6,65 euros menos que hace un año, cuando el precio sobrepasaba los 86,51 euros.

Claves del precio final

En el caso del diésel, llenar el mismo depósito cuesta ahora 77,16 euros, frente a los 82,55 euros que se necesitaban hace doce meses, es decir, una diferencia de 5,4 euros. No obstante, ambas cantidades quedan lejos aún de los máximos registrados en julio de 2022, momento en el que la gasolina llegó a marcar los 2,141 euros por litro y el gasóleo los 2,1 euros. La comparación interanual muestra que, a pesar de la reciente subida, los precios actuales ofrecen cierto alivio frente a los picos alcanzados en anteriores etapas.

Surtidores de una gasolinera Repsol, a 22 de junio de 2025, en Madrid (Jesús Hellín / EuropaPress)

El comportamiento de los precios de los combustibles obedece a factores diversos, entre los que figuran tanto la cotización internacional de la materia prima como el coste específico de la gasolina y el diésel, los impuestos, los márgenes de las comercializadoras y los costes logísticos. Sin embargo, el precio final que pagan los conductores no sigue de forma automática las fluctuaciones del crudo debido al denominado efecto cohete-pluma.

Este fenómeno implica que cuando sube el precio del barril de Brent, la repercusión en los surtidores es inmediata, mientras que, cuando baja, la reducción de precios se percibe mucho más tarde y de forma gradual. Expertos del sector coinciden en que esta asimetría es una de las principales causas de la percepción de injusticia entre los consumidores.

Evolución respecto a la Unión Europea

Aunque los precios del combustible están al alza, España continúa teniendo cifras más bajas que la media comunitaria. El litro de gasolina sin plomo de 95 en España sigue por debajo de los 1,621 euros de media de la Unión Europea y de los 1,699 euros de la zona euro.

En cuanto al diésel, el coste medio nacional se mantiene inferior a los 1,582 euros de la UE y a los 1,640 euros de la eurozona respectivamente. Esta diferencia de precios se atribuye, en parte, a una fiscalidad específica y a la estructura del mercado nacional, que permite una mayor competitividad en algunos tramos de la cadena de distribución.

A pesar de la reciente tendencia alcista, cabe recordar que, antes del nuevo encarecimiento, la gasolina había acumulado desde noviembre una rebaja del 3,5%, mientras que el diésel se había abaratado más del 5%. De esta forma, España continúa registrando precios más favorables en los carburantes en comparación con otros países de su entorno, según los datos publicados por el Boletín Petrolero de la Unión Europea.