Una mujer de 71 años es asesinada y descuartizada para hacer un ritual de brujería en Sudáfrica: “Me siento culpable”

Una mujer de 71 años es asesinada y descuartizada para hacer un ritual de brujería en Sudáfrica. (Wikipedia)

Lorna McSorley, una turista británica de 71 años, desapareció el 27 de septiembre de 2025 mientras caminaba por los alrededores del Ghost Mountain Inn, en la localidad de Mkuze, provincia de KwaZulu-Natal, en el norte de Sudáfrica. McSorley había llegado al país junto a su pareja, Leon Probert, de 81 años, como parte de un viaje organizado por la agencia Tui. Tras pasar dos días en el Parque Nacional Kruger, se alojaron en el hotel, desde donde partieron a realizar una caminata señalizada hasta un lago cercano.

Las cámaras de seguridad captaron a la pareja saliendo del recinto alrededor de las 14:30 horas, con un mapa impreso que marcaba un circuito circular de unos cinco kilómetros. El recorrido estaba pensado para completarse en unos 90 minutos. Poco después de iniciar el paseo, el calor llevó a Probert a regresar al hotel. McSorley decidió continuar sola. “Me siento culpable de que, si no hubiera regresado al hotel y me hubiera quedado con ella, lo más probable es que no hubiera pasado nada”, declaró posteriormente Probert al diario The Times. Fue la última vez que caminaron juntos.

El último testimonio conocido sobre el paradero de McSorley corresponde a Koos Prinsloo, administrador de una granja cercana, quien la vio alrededor de las 15:15 horas. “Parecía relajada y dijo que no quería que la llevaran de vuelta al hotel”, explicó Prinsloo a The Times. Según su relato, la mujer se había desviado notablemente de la ruta marcada en el mapa, alejándose del lago y de los senderos habituales. Prinsloo regresó a su almuerzo. McSorley continuó caminando. Y no volvió a ser vista.

Una búsqueda sin resultados

A las 17:30 horas, al no regresar al hotel, Probert dio la voz de alarma. Se activó entonces un amplio operativo de búsqueda en el que participaron policías, agricultores, voluntarios, guardabosques, perros rastreadores, drones, helicópteros y embarcaciones. Durante varios días se rastrearon arbustos, campos de caña de azúcar, canales de agua y senderos de la zona. El perímetro de búsqueda se amplió progresivamente. El resultado fue desconcertante. No se encontró ningún rastro físico de la turista: ni ropa, ni calzado, ni restos humanos. El único objeto recuperado fue el mapa A4 arrugado que llevaba consigo.

La tarjeta bancaria de McSorley nunca fue utilizada. Su pasaporte estaba en un bolso que tampoco apareció. El 4 de octubre, la policía suspendió la búsqueda oficial y calificó el caso como “inexplicable”. Las autoridades señalaron que no había indicios de ataque animal ni de muerte accidental.

Tras la suspensión de la búsqueda, se puso en marcha una investigación privada. En esta región rural, los equipos de seguridad privada, habituales en la protección de explotaciones agrícolas y reservas naturales, cuentan a menudo con mayores recursos técnicos. Los investigadores accedieron a un volcado de datos de teléfonos móviles conectados a la red en un radio de 50 metros del lugar donde apareció el mapa, durante el intervalo posterior al último avistamiento.

Según esos datos, tres dispositivos coincidieron en la zona alrededor de las 16:45 horas y permanecieron allí unos 15 minutos antes de dispersarse. El análisis de movimientos sugirió que uno de ellos se desplazó posteriormente a velocidad de automóvil, mientras los otros dos lo hicieron a pie. Los investigadores privados aseguran que esta información fue entregada a la policía en octubre, pero las autoridades no han confirmado oficialmente haberla recibido.

El temor en la comunidad

En Mkuze, la desaparición de McSorley reforzó un temor que varios vecinos aseguran conocer desde hace años: la posible relación con muti, una práctica tradicional de medicina que, en su forma legítima, utiliza plantas y productos animales. Existe, sin embargo, una vertiente clandestina en la que algunos creen que las partes del cuerpo humano otorgan poder, riqueza o protección. “El mayor peligro que conocemos en esta zona es este muti. Todos le tenemos miedo”, declaró a The Times un funcionario local bajo condición de anonimato. Un trabajador local aseguró conocer al menos una docena de desapariciones en los últimos tres años, incluidos menores.

Desde el Reino Unido, Geoff Sheward, hermano de la desaparecida, expresó su angustia ante la falta de respuestas. “La pobre muchacha debió estar muerta de miedo”, afirmó. El especialista en cultura zulú Jacob Sabelo Ntshangase señaló que en algunos casos se cree que partes del cuerpo de personas blancas o con albinismo aportan “fuerza y riqueza”, y que estas prácticas suelen implicar redes organizadas. Cuatro meses después, Lorna McSorley sigue desaparecida. El único rastro confirmado es un mapa arrugado hallado en un campo del norte de KwaZulu-Natal.